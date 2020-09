Kioxia Exceria 500 GB - Solidan TLC uradak

Kioxijina serija SSD-ova Exceria cilja na korisnike čiji je budžet za nabavu komponenti nije velik, no i dalje trebaju solidne performanse. Provjerili smo da li ova filozofija drži vodu u praksi na 500-gigabajtnom predstavniku Exceria SSD-ova

specifikacije - kioxia exceria 500 gb Sučelje M.2 2280 NVMe x4 Gen3 Tip memorije TLC NAND flash Deklarirane sekvencijalne performanse do 1.700 / 1.600 MB/s Deklarirane nasumične performanse do 350.000 / 400.000 IOPS Deklarirana izdržljivost 200 TBW Jamstvo 5 godina

Iza relativno nepoznatog imena Kioxija zapravo se krije Toshibin odjel za razvoj i proizvodnju memorijskih uređaja. Toshiba Memory odvojen je od matične kompanije, pa je u nekom trenutku dobio i novo hip ime – kioku na japanskom znači memorija, a axia na grčkom znači vrijednost. Za razliku od mnogih drugih proizvođača SSD-ova, Kioxija na svojim uređajima koristi ne samo vlastitu NAND flash memoriju već i vlastite kontrolere.

Obitelj NVMe SSD-ova Exceria zamišljena je kao rješenje za manje zahtjevne korisnike. Isporučuje se u kapacitetima od 250 GB, 500 GB i 1 TB. Mi smo na test dobili srednje veliku inačicu za koju je u njemačkim dućanima potrebno izdvojiti 60-ak eura, a kod nas nešto manje od 600 kn. Ovaj SSD temeljen je na Toshibinoj NAND flash memoriji BiCS4 X3 koja je u praksi 96-slojni TLC. Kontroler je Toshibin – TC58NC1, koji se koristio i na starijoj Toshibinoj seriji SSD-ova RC, a za komunikaciju s računalom koristi NVMe Gen3 x4 sučelje.

Za razliku od većine ostalih SSD-ova, Kioxia ima dosta ozbiljnu prateću aplikaciju za nadzor, održavanje i upravljanje SSD-om

Exceria se isporučuje bez dodatne opreme, a SSD je gol odnosno nema ugrađeno pasivno hlađenje – očekivano, s obzirom na klasu uređaja. S gornje strane nalaze se spomenuti Toshibin kontroler, četiri pločice NAND flash memorije i 512-megabajtni Samsung DDR4 2.666. Na donjoj strani SSD-a nema nikakvih čipova. Na stranicama proizvođača moguće je preuzeti alat za nadzor i održavanje SSD-a. Osim praćenja zdravlja i temperatura SSD-a, njime je moguće provjeriti i nadograditi firmware kontrolera, napraviti napredno formatiranje i sigurno brisanje podataka.

Exceriu smo isprobali na X570 PCIe Gen4 platformi – Asusovoj ploči ROG CrossHair VIII Hero gdje je bila ugrađena u gornji M.2 utor, iznad grafičke kartice i ispod bloka AIO hladnjaka. Na SSD nije bio ugrađen pasivni hladnjak s ploče, no ventilatori kućišta bili su aktivni radi cirkulacije zraka. U ovakvim uvjetima Kioxijin SSD ponaša se u skladu sa svojim specifikacijama, a to je brzina sekvencijalnog čitanja od 1.700 MB/s (izmjereno 1.760 MB/s) i pisanja od 1.600 MB/s (izmjereno 1.635 MB/s). Po pitanju performansi u svakodnevnim aplikacijama, Exceria također zadovoljava – rezultat u PCMarkovom dediciranom testu za SSD-ove nije puno niži od rezultata osjetno skupljeg Samsungovog modela 970 EVO Plus u varijanti od 1 TB.

SLC buffer popunjen je nakon 40-ak gigabajta zapisa. Grafikon prikazuje performanse pri pisanju 64-gigabajtne datoteke

Ipak, treba napomenuti da isti taj Samsungov SSD nudi i značajno više performanse kod sirovog čitanja i pisanja. SLC buffer na Kioxijinom 500-gigabajtnom modelu kapaciteta je oko 40 GB nakon čega pri sekvencijalnom pisanju padaju na oko 750 MB/s. Deklarirana izdržljivost pri pisanju je 200 TBW unutar jamstva od 5 godina što jest niže u odnosu na većinu drugih sličnih SSD-ova, no u praksi objektivno i nije zabrinjavajuće jer ispadne da bi kroz tih 5 godina svaki dan trebali pisati oko 110 GB podataka da bi "potrošili" tih 200 TB. Bitniji minus možemo zabilježiti u pogledu zagrijavanja – u našem testiranju SSD je kod intenzivnih operacija išao do temperature od 74 °C što s obzirom na njegove performanse i tržišnu poziciju natprosječno. Za usporedbu, Intelov 660p u istim uvjetima ne ide preko 60 °C. S pasivnim hlađenjem, kakvo nudi većina modernih matičnih ploča, ova će značajka, naravno, biti mnogo manje izražena.