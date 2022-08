Samsung 990 PRO - nasljednik popularnog SSD-a 980 PRO

Samsung je predstavio novi NVMe SSD – 990 PRO. Unatoč kratkom nazivu popis novina koje je navedeni SSD donio u odnosu na svog prethodnika nije. Naime, 990 PRO je u odnosu na svog prethodnika brži, energetski efikasniji, raspolaže s većim podatkovnim kapacitetom, a i optimiziran je za igre sa zahtjevnom grafikom i druge intenzivne zadatke poput 3D renderiranja, uređivanja 4K videozapisa i podatkovne analize.

NVMe SSD-disk 990 PRO opremljen je najnovijom Samsungovom flash memorijom V-NAND i novim kontrolerom, te pruža trenutno najveće brzine dostupne putem sučelja PCIe 4.0 . Nadalje, ovaj se SSD-disk može pohvaliti sekvencijalnim brzinama čitanja podataka do 7.450 MB/s i zapisivanja podataka do 6.900 MB/s, dok njegove 'random' brzine čitanja i pisanja iznose do 1400K odnosno 1550K IOPS-a. U odnosu na svog prethodnika (980 PRO) novi model se može pohvaliti s do 55% boljim nasumičnim performansama zbog čega ga proizvođač i preporuča najzahtjevnijoj grupi korisnika – igračima i kreativcima.

Samsung je brzinu svog novog SSD-a testirao na videoigri Forspoken tvrtke Luminous Productions koja podržava najnoviju tehnologiju učitavanja igara. Novi 990 PRO SSD sadržaj je učitao za samo jednu sekundu dok je SATA SSD-u za isto trebalo četiri, a mehaničkom HDD-u čak dvadeset osam sekundi.

Uređaj se temelji na Samsungovim tehnologijama (memorija i kontroler). I dok za memoriju proizvođač navodi kako se radi o V-NAND 3-bit TLC memoriji, za kontroler navodi samo kako se radi o kontroleru proizvedenom „unutar kuće“. U ponudi bit će tri modela, s kapacitetom od 1 TB, 2 TB ili 4 TB s 1 GB, 2GB i 4 GB LPDDR4 cachea.

Proizvođač navodi kako je novi 990 PRO model 50% energetski efikasniji u odnosu na 980 PRO. Osim toga, novi model ima i vanjski sloj od nikla na samom kontroleru, kao i površinu za ravnomjernije raspršivanje topline. Samsungova tehnologija Dynamic Thermal Guard jamči da će temperatura diska ostati unutar optimalnih granica.

Za korisnike koji žele temperaturu svog novog SSD-a držati još bolje pod kontrolom Samsung je pripremio i verziju SSD-a s ugrađenim hladnjakom. Shodno ciljanim grupama korisnika hladnjak ima i RGB osvjetljenje koje prema navodima proizvođača doprinosi elegantnom izgledu uređaja.

Ovisno o modelu, 990 PRO može zapisati do 600 TB (1 TB), 1.200 TB (2 TB) ili do 2.400 TB (4 TB) podataka. Za početak na tržištu bit će dostupni modeli od 1 TB i 2 TB po preporučenim cijenama od 179 USD i 309 USD. Model od 4 TB trebao bi stići tijekom 2023. godine.