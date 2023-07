Sharkoon OfficePal C30/C30M - gamerski stolci za kuću i posao

Sharkoon je u svoju ponudu dodao dva nova gamerska stolca – OfficePal C30 i OfficePal C30M. Veliki dio specifikacija ova dva stolca međusobno dijele, osim u jednoj stvari – sjedeći dio kod standardnog modela (OfficePal C30) izrađen je od spužve koja je dodatno prekrivena tkaninom, dok je OfficePal C30M u potpunosti prekriven prozračnim, mrežastim materijalom. Osim tog jednog detalja, nema drugih različitosti između OfficePal30 i OfficePal30M stolaca pa sve ostalo navedeno u tekstu vrijedi za oba modela.

Stolci iz OfficePal C30 serije odlikuju se ergonomskim dizajnom i integriranim ergonomskim rješenjima za glavu, leđa i ruke. Mrežasti naslon stolca osigurava posebno lagano i fleksibilno iskustvo sjedenja, dok funkcija nagiba podržava slobodu kretanja i opušteno sjedenje. OfficePal C30 ergonomski se prilagođava potrebama korisnika. Osim promjenjive visine sjedala tu je i podesivi kut nagiba koji se može zaključati prema želji (0° - 35°), zatim podesivi naslon za leđa s pet visina te fleksibilni 3D nasloni za ruke kojima je također moguće podešavati visinu.

Oba stolca su predviđena za korisnike do visine do 190 centimetara. Naime, naslon za glavu se može podesiti po visini i kutu koji će najbolje odgovarati korisnicima do navedene visine. Uz to spomenimo i kako stolci imaju i integriranu lumbalnu potporu kako bi što više olakšali dugotrajno sjedenje, kako na poslu tako i doma.

Za podešavanje stolca Sharkoon je odabrao žičani upravljački mehanizam koji je jednostavan za korištenje i lako dostupan. Omogućava otključavanje funkcije nagiba i zaključavanje pod željenim kutom nagiba te glatko i lagano podešavanje visine sjedala.

Dobar stolac osim udobnosti mora osigurati i dobru stabilnost tijekom sjedenja. Sharkoon je to postigao pomoću zvjezdastog okvira s pet kotača od 60 milimetara i visokokvalitetnim plinskim klipom klase 4 koji će bez problema izdržati korisnike težine do 120 kilograma. Detaljne informacije dostupne su na službenim stranicama proizvođača. Preporučena cijena za oba modela je 229 eura.