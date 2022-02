Canon Maxify GX5050 - MegaTank pisač za male tvrtke

Canon MAXIFY GX5050 novi je model pisača za male tvrtke kojeg uz kvalitetan i brz ispis, odlikuje i mogućnost ispisa do 21 tisuće stranica sa samo jednim kompletom tinte

Canon MAXIFY GX5050 novi je pisač iz istoimene serije. Iako je zamišljen za uporabu u manjim tvrtkama i uredima, bez problema može biti i dio kućnog postava. Uz brzinu ispisa jedna od glavnih prednosti mu je mogućnost ispisa velikog broja stranica sa samo jednim kompletom bočica, a koji iznosi i do 21 tisuće stranica, ovisno o načinu upotrebe pisača.

Standardno GX5050 s jednim kompletom bočica ispisat će oko 14.000 stranica, odnosno oko 6.000 ako se koristi samo crna boja. Uključivanjem, štedljivog, ekonomičnog načina rada količina ispisa se povećava do 1,5 put, do maloprije spomenutih 21 tisuće stranica ili do 9.000 stranica u slučaju korištenja samo crne boje. Poslovnim korisnicima bit će od velike koristi spoznaja kako se prilikom ispisa dobivaju vrlo trajni dokumenti koji su otporni na vodu i marker.

Osim po mogućnostima masovnog ispisa GX5050 ističe se i po brzini rada. Prva stranica bit će spremna za ispis već za sedam (crno-bijela) do osam (u boji) sekundi, a ovisno o tome ispisuje li se crno-bijela ili slika u boji, u jednom minuti moguće je ispisati 24, odnosno 15,5 slika. Ispisivati se može na različite medije, od kuverti, dekorativnih postera za izloge, natpisa veličine do 1,2 metara pa sve do specijalnih vrsta papira za prijenos otisaka toplinom (glačanjem) i magnetskih listova.

Tinte: GI-56 BK, GI-56 C, GI-56 M, GI-56 Y

Ponovno punjenje je pametno osmišljeno korištenjem tehnologije MegaTank. Svaka bočica ima specifičan ulaz pa se samo odgovarajuća boja može dodati u određeni spremnik za tintu. Dodatno, grla na bočicama onemogućavaju prepunjavanje, a time i izlijevanje tinte izvan spremnika. Količinu tinte u spremnicima je lako pratiti zbog ugrađenih prozorčića na kućištu pisača. Isto tako i potrošnju papira, jer i prednja kaseta ima odgovarajući prozor na prednjoj strani. Canon MAXIFY GX5050 odjednom može primiti do 350 listova, od čega se 250 listova smješta u kasetu, a preostalih 100 na stražnju stranu. Podržava automatski ispis s obje strane papira.

Povezivost ovog pisača je također velika. Korisnici mogu pisač povezati s računalom putem USB ili Ethernet kabela, ali i bežično putem Wi-Fi mreže. Kako je riječ o modernom pisaču tako je podržano i upravljanje pomoću aplikacije CANON Print za pametne uređaje temeljenim na Android i iOS platformama te pomoću glasa preko digitalnih asistenata Amazon Alexa i Google Assistanta.

Administratori unutar tvrtki imaju mogućnost ograničavanja funkcija koje su dostupne i spriječiti neovlašteno korištenje pisača. Ekonomskim načinom rada moguće je postaviti automatsko uključivanje i isključivanje pisača čime se može omogućiti korištenje pisača u točno određenom vremenskom razdoblju, npr. samo tijekom radnog vremena.

Veličina pisača je oko 399 x 639 x 332 milimetara, a masa oko 9 kilograma. Pisač je predviđen za mjesečni ispis do 45.000 stranica. Detaljne informacije dostupne su na stranicama proizvođača.