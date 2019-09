Canon predstavio imagePRESS C165

U Canonu predstavljaju imagePRESS C165 kao jednostavan uređaj s mnoštvom mogućnosti. Za dobre rezultate nije potrebno imati ni iskustva u tisku: uređaj sve zahtjevne poslove radi sam i daje tiskani materijal iznimne kvalitete, više izbora, te otisak na raznim materijalima za samo nekoliko minuta.

Mark Lawn, direktor rješenja za profesionalni tisak u tvrtki Canon Europe, rekao je: “Znamo da korisnici danas žele postići više uz manje ulaganja i vremena, u kratkim rokovima i sa sve manjim budžetima. Želimo im olakšati život pa nudimo tiskarski stroj koji će napraviti sve u samo nekoliko minuta: od osnovnog skeniranja i ispisa, pa sve do dojmljivih postera s lokalnom ponudom i personaliziranih pozivnica za događaje. Sve je to moguće bez tehničkog predznanja i iskustva, pa je stoga ovaj uređaj savršen za sva poslovna okruženja. Svi smo mi korisnici, pa sve što moramo napraviti jest razmišljati: 'Što me potiče da koristim baš tu robnu marku?' Upravo tu kreativni tisak može puno toga promijeniti. Fizički karakter tiska budi osjetila, a pametna personalizacija može potaknuti na akciju. U današnjem digitalnom dobu tisak može potaknuti angažman. Tvrtke mogu iskusiti taj pozitivan utjecaj u svom poslovanju i vidjeti kako će im tisak pomoći postići taj važni povrat ulaganja.”

Kao i svaki drugi uređaj iz Canonove linije imageRUNNER ADVANCE, ovaj uređaj se potpuno uklapa u postojeći postav i tijekove rada s dokumentima u tvrtkama. Ugrađene sigurnosne značajke štite podatke korisnika, a Canonova korisnička podrška za raspolaganju je svim korisnicima kojima je potrebna pomoć, uz brzo rješavanje problema koje im pomaže da se posvete svojim poslovnim ciljevima.