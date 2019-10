Novi modeli imagePROGRAF PRO pisača za velike formate

Nova serija imagePROGRAF PRO trebala bi korisnicima olakšati tisak na velike formate – bez obzira na to da li je riječ o fotografima ili vlasnicima tvrtke za profesionalni tisak. Impresivne postere umjetničkih djela s tiskom bez obruba neće biti potrebno obrezivati ni uokvirivati

imagePROGRAF PRO-4100S (44” - 8 boja)

Uz pet novih modela korisnici mogu biti sigurni da postoji imagePROGRAF PRO za svakoga. Svi dolaze s novim razinama automatskog rukovanja medijima i pametnijim mogućnostima rada nego prije.

Junichi Wachi, direktor odjela LFP EMEA u Canonu Europe, rekao je: “Na tisuće tvrtki koristi uređaje iz serije imagePROGRAF PRO i naše prepoznatljive pigmentne tinte LUCIA PRO za stvaranje životnih otisaka velikog formata, umjetničkih reprodukcija i fotografija. Sada je tu pet novih modela koji nude izvanrednu kvalitetu tiska baš svaki put te dolaze s tehnologijama koje odrađuju sav posao. Tako možete tiskati pametnije, brže i uz manje otpada.“

imagePROGRAF PRO-2100 (24” - 12 boja), imagePROGRAF PRO-4100 (44” - 12 boja), imagePROGRAF PRO-6100 (60" - 12 boja)

Većina korisnika uopće ne želi gubiti vrijeme na precizno postavljanje role, razmišljanje ima li dovoljno papira u stroju da se završi aktualni zadatak tiskanja ili čak je li unutra uopće odgovarajući papir. Stoga je Canon sve to olakšao – potrebno je samo staviti rolu na pladanj i ona će se automatski umetnuti dok novo automatsko rukovanje medijima pomoću senzora prepoznaje vrstu i veličinu papira, a korisnik se za to vrijeme može fokusirati na obavljanje drugih zadataka ili dovođenje novih klijenata. Moguće je čak i promijeniti medij u drugoj jedinici za rolu i poslati novi zadatak na tisak dok se prva rola još tiska. Uz to, stroj će zapamtiti koliko često se koristi neki medij i za koje ga se zadatke koristi, što znači da je prepoznavanje medija svaki put još točnije. Korisnik jedva da će će dotaknuti rolu, pa zalutali otisak prsta sigurno neće pokvariti krajnji rezultat.

Upravljačka ploča jasno signalizira koliko je papira preostalo i je li to dovoljno za dovršetak tiska. Dva senzora – jedan na jedinici s rolom, drugi u blizini područja tiska - mjere koliko je medija ušlo u stroj. Uređaj daje preciznu procjenu, pa kad ga korisnik ostavi da sam radi, može biti siguran da će se vratiti točno kad dokument bude otisnut. Uz to, najčešće korištenim radnjama – „Load“ (Umetanje), „Feed“ (Uzimanje) i „Cut“ (Rezanje) – dodijeljene su hardverske tipke na upravljačkoj ploči zaslona kako bi rad sa strojem bio još lakši.

Tisak bez obruba u raznim formatima moguć je bez obzira na veličinu medija zahvaljujući naprednom senzoru za medije koji prepoznaje rubove te automatski prilagođava margine. Moguće je odabrati i tisak bez obruba u slobodnoj veličini ili trostrani takav tisak.