Top 5 developerskih pozicija ovog tjedna: Q agency, Span, Endava Adriatic, About You i GlobalLogic

Na webu naše developerske konferencije .debug možete pronaći preko 200 otvorenih oglasa za inženjerske pozicije kod najboljih domaćih IT kompanija. Evo što izdvajamo iz ponude ovoga tjedna

Developersku konferenciju .debug prati i punokrvni developerski internetski portal debug.hr, na kojem možete pročitati intervjue, iskustva developera, edukativne i ostale specijalizirane sadržaje fokusirane na rastući IT sektor u Hrvatskoj. Tamo uvijek možete pronaći više desetaka otvorenih radnih mjesta za developerske i srodne pozicije kod naših partnera. I ovoga smo tjedna izdvojili neke posebne prilike, kao i oglase koji su se pokazali najpopularnijima u proteklom razdoblju.

Top poslovi ovog tjedna

Q agency traži React Developere koji bi radili na raznim projektima, primarno u frontendu. Što se tehničkog dijela tiče, za razvoj web aplikacija pomoću Reacta očekuje se znanje i korištenje Reactovih naprednih koncepata kao što su HOC, Render props, Compound components itd. Q-ov React tim dio je većeg JavaScript tima u kojem profesionalni razvoj, osim sudjelovanjem na projektima, potiču i knowledge sharing radionicama te code reusability projektom.

Span traži osobe za poziciju Business Analyst/Project Manager. Zahtjevi uključuju 2 godine iskustva, izvrsno poznavanje engleskog jezika i spremnost na učenje novih tehnologija. Dodatno će cijeniti iskustvo u upravljanju projektima, PMP i SCRUM certifikate te poznavanje Active Directoryja, ADFS-a, ili Azurea.

Endava Adriatic (donedavno poznata i kao digitalna agencija FIVE), ima otvoren natječaj za poziciju Test Automation Engineer, evo kako ga opisuju: U potrazi smo za iskusnim inženjerom za automatizaciju testiranja koji bi svoj rast nastavio u našem QA timu od 45+ stručnjaka kroz rad na najsuvremenijoj tehnologiji, kao i interne inicijative poput karijernog coachinga, programa mentorstva, QA talksa i Automation talksa.

About You je u potrazi za motiviranim i stručnim zaposlenicima za svoj novi Tech Hub u Zagrebu. Novootvoreni hub jedan je od nekoliko europskih tehnoloških centara koje je ova kompanija otvorila u posljednje vrijeme, kako bi privukla i zadržala talente iz regije. Pozicije koje su za ovaj tjedan istaknuli bazirane su u Zagrebu, ali nisu striktno vezane za njega. Posao se može obavljati na daljinu, s bilo koje lokacije u EU, ili pak u njihovoj centrali u Hamburgu. Izdvajamo poziciju Full Stack Developer – Medior, Senior, Lead, za koju su predviđena primanja od 60 pa do više od 85 tisuća eura godišnje.

U GlobalLogicu Hrvatska nude rad u poticajnom okruženju na internacionalnim projektima za najveće brendove na svijetu. Tvrtka u Hrvatskoj ubrzano raste, a globalno su dio Hitachi grupe i fokus više od 28.000 inženjera širom svijeta je na usluge digitalnog savjetovanja, dizajna i softverskog inženjeringa u brojnim inovativnim projektima. Imaju veliki broj otvorenih pozicija, a mi ovoga tjedna izdvajamo radno mjesto Automation QA engineer.

Nekoliko desetaka trenutačno otvorenih pozicija kod naših ostalih partnera potražite na debug.hr/jobs.

