Top poslovi tjedna: traže se inženjeri, developeri i dizajneri, objavljene i neke plaće

Developersku konferenciju .debug prati i punokrvni developerski internetski portal debug.hr, na kojem možete pročitati intervjue, iskustva developera, edukativne i ostale specijalizirane sadržaje fokusirane na rastući IT sektor u Hrvatskoj.

U sekciji Zapošljavanje na portalu debug.hr i nakon konferencije nudi se pregled aktualnih oglasa za otvorena radna mjesta kod naših partnera, a tako će biti i ubuduće. Za ovaj tjedan izdvojili smo sljedeće poslove…

Top poslovi ovog tjedna

U sezoni smo godišnjih odmora, no broj otvorenih pozicija u GlobalLogicu kontinuirano raste. Od novih pozicija izdvajamo Senior Build and Release System Engineer/ DevOps Engineer. Radi se o projektu za jednog od vodećih svjetskih proizvođača automobila na razvoju rješenja za međusobno povezane značajke automobilskog softvera. Must have za idealnog kandidata je znanje o Build and release system CI/CD (Zuul/Ansible; Jenkins), Linux/Yocto, Python, Cmake te C++. Provjerite detalje.

Otvorena je i pozicija za Scrum Mastera koji bi se trebao pridružiti jednom od automotive timova. Tim radi na daljinskom ažuriranju softvera, telematici i povezivosti, aplikacijskim platformama i drugom. Poželjno je iskustvo rada na Scrum Master poziciji s timovima, višegodišnje iskustvo u C/C++ programiranju te poznavanje najsuvremenijih razvojnih metoda i alata. Više informacija u oglasu.

About You je u potrazi za motiviranim i stručnim zaposlenicima za svoj novi Tech Hub u Zagrebu. Novootvoreni hub jedan je od nekoliko europskih tehnoloških centara koje je ova kompanija otvorila u posljednje vrijeme, kako bi privukla i zadržala talente iz regije. Pozicije koje su za ovaj tjedan istaknuli bazirane su u Zagrebu, ali nisu striktno vezane za njega. Posao se može obavljati na daljinu, s bilo koje lokacije u EU, ili pak u njihovoj centrali u Hamburgu.

Otvorene pozicije su: Team Lead UI/UX Design, za koji se traži 3-5 godina iskustva u tom području; UI/UX Designer s 2-3 godine iskustva, te Backend PHP Developer u tri razine senioriteta – Medior, Senior, Lead. Za posljednju poziciju istaknut je i raspon godišnje plaće. Medior developer će tako zarađivati 60.000-70.000€, Senior 70.000-85.000€, a Lead 85.000€ uz godišnji dionički paket u vrijednosti od 20.000€. Više detalja provjerite na linku.

Aircash se priprema za širenje na međunarodna tržišta, broj zaposlenika se utrostručio, a za globalne planove koje imaju otvorili su i dvije nove vrlo atraktivne pozicije: traže se Solution Architect i Lead System Engineer. Ako vam se radi u društvu koje je u Hrvatskoj stvorilo najjači fintech brand, a sada to planiraju proširiti i na brojna druga tržišta, javite im se putem priloženih linkova.

Više otvorenih pozicija kod naših partnera potražite na debug.hr/jobs

VIDEO: Najbolje od .debuga 2022 u 90 sekundi