Francuski sud zabranio izvoz "najznačajnijeg znanstvenog instrumenta" ikad ponuđenog na aukciji

Pascalina, mehanički stroj za zbrajanje i oduzimanje velikih brojeva, koji je konstruirao Blaise Pascal u 17. stoljeću, povučen je s aukcije kuće Christie's, nakon što ga je sud proglasio nacionalnim blagom

Ovoga tjedna aukcijska kuća Christie's na javnu je licitaciju dala skupocjen i rijedak primjerak Pascaline, mehaničkog kalkulatora koji je izumio i konstruirao francuski znanstvenik Blaise Pascal između 1642. i 1649. godine. Maleni uređaj, dimenzija tek 36 x 12,5 x 6,5 centimetara, izrađen od metala, s kutijom od drva te ukrasima od ebanovine, trebao je na aukciji postići cijenu od dva do tri milijuna eura, budući da se radi o jednom od tek osam preživjelih primjeraka.

Dio francuske povijesti

Kao takav predstavlja iznimno značajan komad povijesti znanosti i tehnologije, raritetan je povijesni artefakt te, kako navodi Christie's, "nedvojbeno najznačajniji znanstveni instrument ikad ponuđen na aukciji". Pascalina je u iznimno očuvanom stanju, smatra se prvim funkcionalnim mehaničkim kalkulatorom u povijesti, koji je označio prekretnicu u razvoju znanosti te ušao u temelje modernog računalstva.

Skupocjeni je i bitni predmet privukao i pozornost francuske znanstvene javnosti, koja je otvorenim pismom u Le Mondeu upozorila da je ovdje riječ o značajnom dijelu francuske baštine, vjerojatno posljednjem dostupnom primjerku na svijetu, koji bi sada trebao biti prodan nekom kolekcionaru. Pozvali su stoga državu na službenu reakciju i zatražili zabranu prodaje posljednjeg primjerka, kako bi on našao svoje zasluženo mjesto u nekom od francuskih muzeja (možda im trenutak za to i nije najbolji, s obzirom na sigurnosnu reputaciju, ali što je, tu je…).

Na otvoreno pismo nekolicine akademika reagirao je i sud, pa po hitnom postupku de facto zabranio prodaju Pascalovog kalkulatora. U svojoj odluci kažu da bi on, uzimajući u obzir njegov povijesni značaj i znanstvenu vrijednost, mogao biti proglašen nacionalnim blagom i kao takav ne bi mogao biti izvezen iz zemlje.

Time je sud poništio raniju odluku ministra kulture, koji je inicijalno bio odobrio prodaju Pascaline. Uređaj ne smije, presuđeno je, napustiti teritorij Francuske. Slijedom tog pravorijeka kuća Christie's povukla ga je s aukcije, iako su ga tijekom ove godine već izlagali u New Yorku i Hong Kongu, u pripremama za prodaju.