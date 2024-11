Google oštro odgovorio na zahtjev za prodaju Chromea

Američko je Ministarstvo pravosuđa ovoga tjedna službeno od suda, slijedom presude o monopolističkom ponašanju Googlea i matičnog mu Alphabeta, zatražilo da se kompaniji naredi izdvajanje Chromea iz svojeg portfelja. Najpopularniji internetski preglednik na svijetu mogao bi, prema naredbi suda i na traženje ministarstva, biti prodan, a time bi se uklonile određene ilegalne prakse, dokazane tijekom sudskog procesa. Bio bi to potez bez presedana u tehnološkoj industriji, pa je za očekivati bilo da će Google na njega oštro reagirati, što se nedugo po zaprimanju službenih dokumenata i dogodilo.

"Zapanjujući prijedlog"

Kao dio tužbe oko načina na koji distribuiramo pretraživanje, Ministarstvo pravosuđa podnijelo je zapanjujući prijedlog koji traži dramatične promjene Googleovih usluga, stoji u priopćenju objavljenome iz Googlea. "Ministarstvo je imalo priliku predložiti promjene povezane s problemom u ovom slučaju: ugovorima o distribuciji pretraživanja s Appleom, Mozillom, proizvođačima mobitela i telekomima. Umjesto toga, odlučili su progurati radikalnu intervencionističku agendu koja bi naštetila Amerikancima i američkom globalnom tehnološkom vodstvu. Nevjerojatno preširok prijedlog nadilazi odluku Suda. On bi razbio niz Googleovih proizvoda — čak i izvan pretraživanja — koje ljudi vole i smatraju korisnima u svakodnevnom životu", nastavljaju iz Googlea.

Prijedlog Ministarstva pravosuđa prozvali su ekstremnim i upozorili da će on ugroziti sigurnost i privatnost milijuna Amerikanaca i potkopati kvalitetu proizvoda koje ljudi vole, zahtijevajući prisilnu prodaju Chromea i potencijalno Androida. To bi dovelo i do situacije u kojoj se "nepoznatim stranim i domaćim tvrtkama otkrivaju ne samo Googleove inovacije, nego što je još više zabrinjavajuće, osobni upiti Amerikanaca pri pretraživanju Interneta".

Prijedlog će usporiti i ulaganja u umjetnu inteligenciju, štetiti i ostalim pretraživačima, poput Firefoxa, čije poslovanje ovisi o Googleu, odnosno o tome što im Google plaća za korištenje njihove tražilice.

"Voljeli bismo da ovo izmišljamo"

K tome, vladajući bi imali detaljan pristup kontroliranju Googleovog poslovanja imenovanjem predloženog "tehničkog odbora", koji bi imao ogromnu moć nad internetskim iskustvom krajnjih korisnika.

"Kao samo jedan primjer, ovaj bi prijedlog doslovno od nas zahtijevao da instaliramo ne jedan, već dva odvojena zaslona za odabir prije nego što možete pristupiti Google pretraživanju na Pixel telefonu koji ste kupili, a dizajn tih ekrana mora odobriti Tehnički odbor. I to je samo mali dio toga. Voljeli bismo da ovo izmišljamo", cinično kažu iz Googlea.

Kažu i da bi radikalan pristup presudi rezultirao neviđenim prekoračenjem vlasti, koje bi naštetilo američkim potrošačima, programerima i malim tvrtkama te ugrozilo američko globalno ekonomsko i tehnološko vodstvo. Najavljuju da je pred njima duga i teška sudska bitka, u kojoj će sljedećeg mjeseca podnijeti vlastite prijedloge, a iduće godine iznijeti šire argumente kojima se žele suprotstaviti prijedlogu Ministarstva.