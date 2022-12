TCL 65C935 high-end Mini LED model predstavlja vrh ponude kineskog proizvođača

SPECIFIKACIJE – TCL C935 QLED Ekran 65" Mini LED / 4K (3.840x2.160) / 144 Hz HDR Da (HDR 10, HDR10+, HLG, Dolby Vision, Dolby Vision IQ) Konektori 4x HDMI 2.1,1x USB Mreža LAN, Wi-Fi (802.11ac), Bluetooth 5.2 Procesor Četverojezgreni CPU Softver Google TV

I dok TCL slovi kao brend kojemu se okrećete kada tražite modele u Best Buy segmentu, jer ima lineup QLED televizora u nešto nižem cjenovnom razredu, s druge strane ovaj proizvođač ima svoj flagship model serije C935. Televizor dolazi u dvije dostupne dijagonale od 65'' i 75'', a glavna prednost mu je Mini LED tehnologija.

Što zapravo znači i zašto je bitan Mini LED. Radi se zapravo o iskoraku u odnosu na klasične LED televizore pri čemu su LED-ice koje osvjetljavaju ekran jako smanjene do veličine od 300 μm. U prijevodu to znači da će ih umjesto dvjesto standardnih u Mini LED televizoru na istom prostoru biti do 96000.

TCL C935 ima Google TV pametno sučelje koje nudi aplikacije za sve relevantne streaming servise i najveći katalog aplikacija na tržištu

Na ovaj način LED televizori poboljšavaju zone lokalnog zatamnjenja i mogu se donekle približiti OLED vrijednostima crne. To doprinosi boljem kontrastu, a zbog visoke svjetline ekrana Mini LED modeli imaju jako dobar prikaz HDR sadržaja. Tako TCL C935 za čiju 55 inčnu varijantu trenutačno trebate izdvojiti oko 13600 kuna dolazi s HDR Premium 2000 certifikatom, a podržan je širok spektar HDR formata. Uz to, i ovaj televizor ima quantum dot sloj koji je značajan zbog puno boljeg prikaza boja.

Uz ovakvu cijenu i flagship kredibilitet, C935 serija ima još par značajki u rukavu. Televizor dolazi s visokom stopom osvježavanja od 144 Hz, a gamerima na ruku idu i sva četiri HDMI 2.1 ulaza koji mogu progurati 4K do 144 sličice u sekundi prema navodima proizvođača. Tih 144 Hz više će pomoći korisnicima koji će priključiti gaming PC na televizor. Serija C935 ima varijabilnu brzinu osvježavanja i auto low latency način rada. U načinu rada za igre kašnjenje ulaza smanjuje se na ispod 6 milisekundi.

Televizor dolazi sa Game Bar softverskim modom i podržava FreeSync Premium, pa iako nominalno nema branding modela za igrače, itekako je sposoban u toj kategoriji.

ONKYO zvučnici smješteni su s gornje stražnje strane dok je niskotonac niže iza

Za zvuk se brine 2.1 sustav ONKYO stereo zvučnika s dodatnim niskotoncem. C935 dolazi s Dolby Atmos naljepnicom što znači da će zvuk biti na visokoj razini, no jasno je da će soundbar ili sustav kućnog kina još dignuti audio iskustvo.

TCL se potrudio i oko izgleda svoje premium serije pa ona dolazi s izrazito tankim metalnim obrubom oko ekrana i neupadljivim metalnim stalkom koji može držati ovu grdosiju.

Proizvođač se odlučio za provjereno pametno sučelje Google TV koje donosi najviše aplikacija na raspolaganju i iskorištavanje svih blagodati Google računa. Moguće je upravljanje Google Assistentom, a tu je i ugrađeni Chromecast.