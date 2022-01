Lenovo noviteti na CES-u 2022

Lenovo je na nedavno završenom sajmu potrošačke elektronike predstavio nove modele prijenosnih i stolnih računala namijenjene kućnim i poslovnim korisnicima, nove modele monitora i prateće periferije poput miševa i višeportnih punjača.

Povodom 30 godina serije ThinkPad Lenovo je na CES-u predstavio i novu ThinkPad Z seriju prijenosnih računala koja uključuje dva modela – ThinkPad Z13 i ThinkPad Z16. Nova serija je pogonjena najnovijim AMD procesorima serije Ryzen PRO 6000 sa sigurnosnim čipom Microsoft Pluton. Serija se osim po snazi ističe i po materijalima pogodnim za okoliš – veganska koža je izrađena od 100% reciklirane plastike, kućište od 75% recikliranog aluminija, a pakiranje od 100% kompostiranog bambusa i vlakana šećerne trske.

Novi ThinkPad X1 Carbon 10. generacije, X1 Yoga 7. generacije i X1 Nano 2. generacije temelje se na Intelovim vPro Core procesorima također najnovije, 12. generacije i najnovijem operacijskom sustavu Windows 11. Proizvođač navodi kako su optimizirani za zaposlenike koji rade u hibridnim uvjetima rada kojima su neophodne visoke performanse i sigurnost, kvalitetna kamera i audio mogućnosti.

Za korisnike kojima su zanimljivija stolna računala Lenovo je pripremio ThinkCentre M90a Pro Gen 3 računalo. Odlikuju ga značajke koje ga čine kolaborativnim i inteligentnim računalom. Za ljubitelje kompaktnijih rješenja, Lenovo je predstavio All-In-One računalo TIO Flex.

Lenovo je na CES 2022 sajmu predstavio i inovativne tehnologije hlađenja tekućinom – Lenovo Neptune koje od sada uključuju i grafičke procesore s dva nova sustava za VDI i high-end analitiku. Lenovo Neptune pristup koristi hlađenje tekućinom za izvlačenje topline iz sustava s visokim termalnim outputom, što je omogućeno trostrukim pristupom, uključujući Direct to Node (DTN) hlađenje tople vode, RDHX (Rear-door Heat Exchanger), TTM (Thermal Transfer Module) i druge tehnologije. Ove tehnologije mogu smanjiti ukupnu potrošnju energije za potpuni rad servera i podatkovnog centra, što može brzo dovesti do stvarnih ušteda, a korist se nastavlja tijekom životnog vijeka infrastrukture.

Predstavljena je i prva serija gaming-ready Lenovo računala, monitora, dodataka, gaming softvera i usluga za 2022. godinu, a koja uključuje moćna 16-inčna prijenosna računala Lenovo Legion 5i Pro i Lenovo Legion 5 Pro te elegantna prijenosna računala 15-inčni Lenovo Legion 5i i Lenovo Legion 5. Nova gaming prijenosna računala dostupna su s igraćim performansama u sustavu Windows 11, najnovijim generacijom AMD Ryzen procesora ili najnovijim Intel Core procesorima 12. generacije te sve do najnovijih NVIDIA GeForce RTX grafičkih kartica za prijenosna računala.

Lenovo je predstavio i nove monitore za 2022. godinu - Legion Y25-30 monitor niske latencije te dva monitora s certifikatom Eyesafe, Lenovo G27qe-20 i Lenovo G24qe-20. Nova aplikacija Legion Arena tvrtke Lenovo (ugrađena u uređaj) igračima daje jednostavan način za konsolidaciju igara u vlasništvu s različitih platformi na jednom mjestu dok pretražuju, pokreću i igraju igre iz cijele svoje kolekcije.

Lenovo Legion 5 Pro

Lenovo Legion 5i Pro i Lenovo Legion 5 Pro je prva svjetska serija prijenosnih računala od 16 inča s WQHD+ do 240 Hz gaming zaslonom s prilagodljivom brzinom osvježavanja. Igrači će uskoro moći dinamički mijenjati varijabilne brzine osvježavanja prilagođavajući se brzini osvježavanja do 240 Hz2 u sljedećem valu isporučenih prijenosnih računala Lenovo Legion 5i/5 Pro. Navedeni prijenosnici opremljeni su sa 16“ IPS zaslonom formata 16:10 i razlučivosti 2.960 x 1.600 točaka. Odlikuje ih podrška za 100% sRGB spektra, DisplayHDR 400, Dolby Vision, NVIDIA G-SYNC i vremenski odziv od 3 ms.

Prijenosnici dolaze s DDR5 memorijom (4.800 MHz), PCIe SSD-ovima (Gen 4) kapaciteta do 1 TB, podrškom za Wi-Fi 6E, baterijom od 80 Whr s funkcijom Super Rapid Charge koja bateriju puni do 80% kapaciteta u samo 30 minuta. Budući kupci mogu birati između najnovijih Intelovih i AMD Ryzen procesora i GeForce RTX 30 grafičkih kartica.

Sustav hlađenja uređaja uključuje ažurirani sustav ventilatora, veću ispušnu površinu i poboljšani raspored pet toplinskih cijevi koji učinkovito odvodi zrak što rezultira nižim temperaturama pri dodiru. Bakreni blok nalazi se ispod procesora i služi kao hladnjak za raspršivanje topline stvorene tijekom intenzivnog igranja, a lopatice ventilatora na novim prijenosnim računalima Lenovo Legion tanje su do 40%u odnosu na prethodnu generaciju što pomaže učiniti cijeli sustav tišim. Legion Coldfront 4.0 sada nudi suzbijanje buke kao jedan od svojih novih atributa zahvaljujući kućištu izoliranom od buke.

Nahimic Audio na prijenosnim računalima Lenovo Legion pruža profesionalnu razinu ugađanja zvuka i audio efekte putem preciznog 10-pojasnog ekvalizatora koji omogućuje igračima personalizaciju zvučne frekvencije svoje igre. Dostupan u metalik Storm Grey i bisernoj Glacier White nijansi, izdržljivo kućište Lenovo Legion 5 Pro serije tanje je od prethodne generacije. S obrubljenim poklopcem i dizajnom šarki, novo prijenosno računalo dolazi sa šarkama bez neravnina koje pružaju dodatnu zaštitu te elektroničkim zatvaračem za privatnost na gornjoj HD web kameri. Prijenosna računala imaju novo Legion Spectrum RGB osvjetljenje, 4-zonski sustav efekata pozadinskog osvjetljenja razvijen posebno za računala Lenovo Legion i naprednu Legion TrueStrike tipkovnicu.

Legion 5i Pro s Intelovim procesorima stiže u veljači 2022. godine po početnoj cijeni od 1.569,99 USD, a modeli s AMD Ryzen procesorima u travnju po početnoj cijeni od 1.429,99 USD.

Lenovo Legion 5i i Lenovo Legion 5

Lenovo Legion 5 dolazi s inč manjim zaslonom (15“) i nešto nižom rezolucijom (2.560 x 1.440 točaka) i frekvencijom osvježavanja (165 Hz). Izbor procesora je ostao isti – Intelovi procesori 12 generacije i najnoviji AMD Ryzen procesori. Budući kupci ovaj će prijenosnik moći opremiti s grafičkim karticama iz Nvidijinog tabora (do RTX 3060).

Putem novog rješenja Legion Spectrum RGB Lighting ugrađenog u Legion TrueStrike tipkovnicu moguće je birati između bijelog i RGB osvjetljenja tipki. Tipkovnica dolazi u boji usklađenoj sa svim sivim nijansama sa zamjenjivim WASD poklopcima tipki za prilagođeni izgled. Pritisci na tipke sada osjetno tiši uz 33% smanjenje buke u odnosu na prethodnu generaciju zahvaljujući poboljšanom hodu tipki prekidača s mekim slijetanjem koji omogućuju hod tipke od 1,5 mm. Poboljšani skriveni sustav hlađenja koji se nalazi u seriji prijenosnih računala Lenovo Legion 5 toplinski je učinkovitiji i tiši – nudi 40% snažniji ventilator s većom površinom ispušne lopatice koja je 45% veća od prethodne generacije.

Novi model tanji je 15% u odnosu na prethodnu generaciju. Poboljšan je i poklopac koji je sada od mješavine aluminija i magnezija za razliku od prošle generacije koja je imala poklopac od plastike. Zahvaljujući tome, novi model je hladniji na dodir.

Lenovo Legion 5i s Intelovim procesorima stiže u veljači 2020. godine po početnoj cijeni od 1.199,99 USD, a modeli s AMD Ryzen procesorima u travnju po početnoj cijeni od 1.129,99 USD.

Lenovo Legion Y25-30, Lenovo G27qe-20 i Lenovo G24qe-20

Lenovo je na CES-u predstavio i tri monitora za gamere iz Legion i G serije. Legion Y25-30 dolazi sa 24,5“ IPS zaslonom FHD razlučivosti i frekvencijom osvježavanja 240 Hz. Pokriva 99% sRGB spektra, odlikuje se Delta E<2 preciznošću boja te DisplayHDR 400 i AMD FreeSync Premium certifikatima. Za gamere streamere tu je i visokokvalitetna modularna kamera.

Korisnicima koji se gamingom bave tek povremeno Lenovo je pripremio modele G27qe-20 i G24qe-20. Iz njihovih naziva vidljivo je kako se radi o monitorima dijagonale 27 i 24 inča. Odlikuju ih nešto skromnije performanse u odnosu na model iz Legion serije. Primjerice, frekvencija osvježavanja iznosi 100 Hz, uz overclock i 110 Hz. Unatoč nižoj frekvenciji osvježavanja oba monitora uspješno eliminiraju streaking i ghosting zaslona.

Legion Y25-30 na tržište stiže u svibnju 2022. godine po cijeni od 339,99 USD, a G24qe-20 i G27qe-20 u ožujku po cijenama od 259,99 i 299,99 USD.

Lenovo Legion M600s i M300s RGB miševi

Za dobar gaming potreban je i dobar miš. Lenovo je predstavio dva modela – bežični M600s i žični M300s model. Oba modela osmišljena su i dizajnira jednako i za ljevake i dešnjake. M600s s računalom se može spojiti na tri načina – vezom od 2,4 GHz, putem Bluetootha ili ako baš hoćete žično - putem odvojivog USB-C kabela.

Odlikuje ga optički senzor PixArt 3370 razlučivosti 19.000 DPI. Kao i većina gamerske periferije i ovaj miš dolazi s RGB osvjetljenjem koje može prikazati do 16,8 milijuna boja. Unatoč tomu, jednom napunjena baterija može izdržati do 70 sati korištenja. Lenovo Legion M600s s podnožjem izrađenim od 100% politetrafluoroetilena (PTFE) vrlo je lagan – teži manje od 75 grama. Osim što je lagan, oku ugodnog dizajna M600s je i natprosječno izdržljiv – prekidači pod tipkama bez problema će izdržati i do 80 milijuna klikova.

Na tržište stiže u svibnju 2022. godine po cijeni od 84,99 USD.

Za manje zahtjevne igrače Lenovo je pripremio jeftiniji model – M300s. Ovaj model dolazi u žičnoj izvedbi. Zadržao je dizajn skupljeg modela, kao i RGB osvjetljenje. Ušteda se postigla ugradnjom senzora manje razlučivosti (8.000 DPI) i manje izdržljivih prekidača (do 10 milijuna klikova).

Na tržište stiže u svibnju 2022. godine po cijeni od 29,99 USD.

Sedma generacija Yoga 2-u-1 prijenosnih računala

Kako ThinkPad serija ove godine slavi svoj 30 rođendan, tako i serija Yoga slavi svoj 10. tim povodom Lenovo je na ovogodišnjem CES-u pokazao svoju sedmu generaciju Yoga prijenosnika – Yoga 9i, Yoga 7i i Yoga 6. Istovremeno predstavio je i potrošačku, Q, seriju monitora s novim Q27h-20, Q27q-20 i Q24i-20 modelima. Također su predstavljena i dva nova miša iz Yoga serije – Yoga Mobile i Yoga Performance. Za kraj tu je i Lenovo Go, 130-vatni višeportni punjač koji osim prijenosnog računala strujom može napajati još koji gadget ili uređaj.

Yoga 9i

Najsnažniji predstavnik unutar Yoga serije nosi oznaku Yoga 9i. Opremljen je sa 14“ zaslonom formata 16:10, Windowsima 11, 12. generacijom Intelovih procesora (do Core i7-1260P) i Intelovom Iris Xe grafikom. Proizvođač navodi kako ovaj prijenosnik zadovoljava sve uvjete Intelove Evo platforme. Od certifikata treba istaći DisplayHDR 500 True Black, Dolby Vision, Dolby Atmos i TÜV Low Blue Light.

Nadalje tu je poboljšani rotirajući Sound bar i četiri Bowers & Wilkins zvučnika koji se sastoje od dva woofera i dva visokotonca na vrhu i sa strane za poboljšani raspon frekvencijskog odziva koji povećava dubinu, jasnoću i toplinu bas efekata.

Može ga se opremiti s do 16 GB (LPDDR5) memorije i s do 1 TB podatkovnog prostora (PCIe SSD Gen 4). Podržava Wi-Fi 6E i Bluetooth 5.2. Energijom se napaja preko baterije kapaciteta 75 Whr.

Za dodatnu izdržljivost izrađen je od visokokvalitetnog aluminija i dolazi s novim dizajnom Comfort Edge koji olakšava nošenje prijenosnog računala. Ima 45 posto veći touchpad za povećani prostor za prste, performanse i točnost klika, i više priključaka uključujući dva Intel Thunderbolt 4 porta.

U prodaju stiže tijekom drugog tromjesečja 2022. godine po početnoj cijeni od 1.399 USD.

Yoga 7i

Yoga 7i dolazi u dva modela – sa 16“ i 14“ zaslonima razlučivosti 2,5K i 2,8 K. Oba su formata 16:10 i oba imaju DisplayHDR 400 i Dolby Vision certifikate. Iako se oba modela temelje na Intelovim procesorima 12. generacije, manjih razlika među njima ima po pitanju ponude procesora. Veći, 16“, model može se konfigurirati s do zaključno Core i7-12700H procesorom, a manji, 14“, model zaključno s Core i7-1260P procesorom.

I dok oba modela imaju istu ponudu podatkovnog prostora (do 1 TB PCIe SSD) nove razlike se opet vide u količini podržanog RAM-a i kapacitetu baterije. Naime, veći model podržava do 32 GB (LPDDR5) memorije i ima bateriju kapaciteta 100 Whr dok manji podržava do 16 GB RAM-a (LPDDR5) i ima bateriju kapaciteta 71 Whr. Srećom, oba modela podržavaju Rapid Charge Express tehnologiju brzog punjenja baterije.

Oba modela na tržište stižu u drugom tromjesečju 2022. godine po početnoj cijeni od 899 USD za 16“ i 949 USD za manji 14“ model.

Yoga 6

Yoga 6 najmanji je model kojeg je Lenovo predstavio što se jasno da zaključiti i iz samog naziva. Shodno tomu dolazi s 13“ FHD zaslonom. Omjer zaslona je također 16:10, posjeduje Dolby Vision i Dolby Atmos certifikate. Sam zaslon je osjetljiv na dodir kao što je to slučaj i sa ostalim modelima unutar Yoga serije.

Temelji se na AMD Ryzen 7 5700U procesoru s integriranog Radeon grafikom s osam jezgri. Podržava do 16 GB RAM-a (LPDDR5) i do 1 TB podatkovnog prostora. Baterija je manjeg kapaciteta u odnosu na ostatak serije, 59 Whr, ali podržava Rapid Charge Boost tehnologiju brzog punjenja. Navlaka je izrađena od recikliranih materijala (aluminija ili reciklirane plastike) dok je 90 posto zaštitnog jastuka unutar kutije također napravljeno od reciklirane plastike.

Na tržište stiže od drugog tromjesečja 2022. godine po početnoj cijeni od 749,00 USD.

Lenovo Q27h, Lenovo Q27q, Lenovo Q24i

Lenovo je kako smo naveli u uvodu predstavio i tri monitora iz potrošačke Q serije. Prema njihovim nazivima jasno je kako se radi o dva monitora dijagonale 27 i jednom od 24 inča. Najveći i najbolje opremljen model nosi oznaku Q27h-20 i podržava QHD rezoluciju te 95% DCI-P3 i 99% sRGB spektra i Delta E<2. Tu je i mogućnost punjenja prijenosnih računala (do 90W) te integrirani stalak za telefon. Ostala dva, 27“ i 24“ modela imaju FHD razlučivost.

Sva tri monitora na tržište stižu u svibnju 2022. godine po cijenama od 199,99 USD (Q24i-20), 299,99 USD (Q27q-20) i 349,99 USD (Q27h-20).

Lenovo Mobile i Lenovo Performance

Lenovo je unutar Yoga serije predstavio i dva miša – Lenovo Mobile i Lenovo Performance. Oba imaju maksimalnu razlučivost do 2.400 DPI. Isto tako, oba su bežična i s računalom se povezuju preko Bluetootha. Baterija je integrirana i nadopunjava se putem USB-C kabela. Bitnija razlika između ova dva modela je u dizajnu – Lenovo Mobile ima niži profil zbog čega je pogodniji za prijenos, dok Lenovo Performance ima ergonomsko kućište, time i viši profil zbog čega je pogodniji za korištenje s desktop računalima.

Yoga miševi na tržište stižu u lipnju 2022. godine po cijeni od 39,99 USD.

Lenovo Go 130 W Multi-port

Za kraj nam je ostao i višeportni punjač koji zahvaljujući većem broju USB portova osim prijenosnog računala strujom može napajati i nekoliko dodatnih gadgeta ili drugih mobilnih uređaja. Opremljen je sa tri USB-C utora od čega jedan podržava punjenje prijenosnih računala (do 100 W), a jedan brzo punjenje mobilnih uređaja (do 18W). Punjač inteligentno raspoređuje snagu ovisno o priključenim uređajima i uključuje LED indikatore za prikaz stanja napunjenosti.

Višeportni punjač na tržište stiže u travnju 2022. godine po cijeni od 99,99 USD.