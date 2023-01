Google i Nvidia pobunili se protiv Microsoftovog preuzimanja Activisiona

Još u siječnju prošle godine najavljena je velika akvizicija u tehnološkoj industriji i industriji igara. Microsoft je tada bio najavio da će za 68,7 milijardi dolara kupiti Activison Blizzard, igraći studio koji stoji iza popularnih franšiza Call of Duty, World of Warcraft, Guitar Hero, Crash Bandicoot, Diablo i mnogih drugih. No, tako velik posao nije moguće zaključiti preko noći, niti bez dugotrajne "papirologije" i zadovoljavanja svih regulatornih uvjeta – tako da niti sada, godinu dana nakon, preuzimanje nije završeno.

U prosincu prošle godine američka Komisija za trgovinu, FTC, pokrenula je sudski proces kojim namjerava zaustaviti Microsoft u preuzimanju Activison Blizzarda, tvrdeći kako će spajanje dvaju divova naštetiti konkurenciji u dinamičnom i brzorastućem segmentu videoigrara. Osim njih, proteklih se mjeseci protiv ovog pripajanja bunio i Sony, kod kojeg postoji bojazan da će Microsoft povlačiti igre s PlayStationa i orijentirati se na Xbox i PC.

Svatko ima svoje razloge

Najnoviji zaplet trakavice dolazi ovih dana, kada su glas protiv velike akvizicije podigli Nvidia i Google. Kod Nvidie situacija je slična kao i kod Sonyja, oni se plaše da bi naslovi Activisiona mogli biti povučeni s njihove cloud platforme GeForce Now, pa su istaknuli da je bitno da i nakon preuzimanja svi imaju jednak pristup novim igrama.

Google, pak, brine nešto drugo. Nakon što su ugasili servis Stadia, Activison Blizzard im nije izravan konkurent u igrama, no njihova podružnica King itekako je bitna. Ona razvija vrlo popularne mobilne igre, kao što je Candy Crush. U slučaju da Microsoft pokrene vlastitu trgovinu mobilnih igara, Google smatra da bi im naškodilo povlačenje Kingovih naslova s njihovog Play Storea.

Prije nego se s preuzimanjem službeno nastavi, dakle, morat će biti razriješeno mnogo toga. Osim tužbe FTC-a i prigovora nekoliko glavnih konkurenata, svoje će istrage morati provesti i Europska komisija te CMA, regulator nadležan za konkurenciju i slobodno tržište Ujedinjenog Kraljevstva. Ovi posljednji već su najavili da će im za to trebati dodatno vrijeme, najmanje do 26. travnja ove godine.