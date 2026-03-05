Ookla, vlasnik Speedtesta i Downdetectora, postaje dio Accenturea

Accenture, konzalting tvrtka koja diljem svijeta zapošljava oko čak 784.000 ljudi, službeno je sklopila sporazum o preuzimanju tvrtke Ookla, globalnog predvodnika u mrežnoj inteligenciji i analitici korisničkog iskustva.

Ovom akvizicijom Accenture u svoj portfelj dodaje renomirane brendove kao što su Speedtest, Downdetector, Ekahau i RootMetrics. Cilj integracije je, kako stoji u objavi, pomoći pružateljima komunikacijskih usluga i ostalim velikim kompanijama u optimizaciji Wi-Fi i 5G mreža koje čine osnovu njihove digitalne jezgre.

Optimizacija mrežnih resursa

Ookla, sa sjedištem u Seattleu, zapošljava oko 430 stručnjaka za softversko inženjerstvo, radiofrekvencijsko inženjerstvo i podatkovnu znanost. Njihova platforma mjesečno obradi više od 250 milijuna testova koje iniciraju korisnici, što uz kontrolirana terenska testiranja pruža dubok uvid u kvalitetu usluge i signale telekoma diljem svijeta. Njihovi su podaci ključni za pružatelje usluga pri planiranju i smanjenju operativnih troškova putem AI simulacija.

Za velike sustave i pružatelje usluga u oblaku, ova tehnologija osigurava otpornost AI infrastrukture i rubnih (edge) podatkovnih centara. Istovremeno, poduzeća će koristiti Ekahau hardver i softver za dizajniranje i rješavanje problema unutar kritičnih privatnih 5G i Wi-Fi mreža. U eri agentnog pristupa i niske latencije, ovakvi alati postali su konkurentska nužnost za izgradnju digitalnih okruženja visokih performansi.

Globalno skaliranje podataka

Prema riječima Julie Sweet, predsjednice i glavne izvršne direktorice Accentura, moderne su mreže evoluirale iz jednostavne infrastrukture u poslovno kritične platforme. Ona naglašava kako bez mogućnosti preciznog mjerenja performansi organizacije ne mogu optimizirati korisničko iskustvo, prihode niti sigurnost. Akvizicija bi trebala omogućiti klijentima u privatnom i javnom sektoru sigurno skaliranje umjetne inteligencije uz pouzdane podatkovne temelje.

Stephen Bye, izvršni direktor tvrtke Ookla, izjavio je kako će pridruživanje Accenturu omogućiti tvrtki da svoje poslovanje s mrežnim podacima proširi na najveća svjetska poduzeća. Analitika prikupljena na razini uređaja i aplikacija postaje presudna i u sektorima izvan telekomunikacija, poput bankarstva za prevenciju prijevara ili maloprodaje za optimizaciju prometa, gdje će tvrtka nastaviti pružati svoje usluge.

Završetak akvizicije podložan je uobičajenim uvjetima zatvaranja transakcije, što uključuje i pribavljanje potrebnih regulatornih odobrenja. Accenture u službenom priopćenju nije objavio financijske detalje niti uvjete pod kojima se transakcija provodi, no neslužbeno se doznaje da je posao akvizicije plaćen 1,2 milijarde američkih dolara.