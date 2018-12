Veliki europski distributer IT opreme ALSO preuzima Recro

ALSO Holding AG objavio je da širi svoje poslovanje u Hrvatsku preuzimanjem distribucijskog poslovanja Recra d.d., jednog najvećih domaćih distributera informatičke opreme

ALSO Holding AG, jedan od tri najveća veletrgovca informatičkom opremom u Europi, objavio je kako će od početka sljedeće godine službeno svoje poslovanje proširiti na Hrvatsku. Učinit će to dogovorenim preuzimanjem jednog od najvećih hrvatskih distributera, tvrtke Recro d.d. Ovim potezom ALSO kani učvrstiti svoju poziciju na tržištima istočne Europe i regije Adriatic, koje su prepoznali kao rastuće, i s velikim porastom investicija.

ALSO Holding je prije širenja u Hrvatsku radio u 15 zemalja Europe, a osim distribucije IT opreme bavi se i logistikom, financijskim uslugama, te digitalnim uslugama i drugim cjelovitim rješenjima za svoje klijente. Ukupno distribuiraju preko 250 tisuća artikala od preko 500 dobavljača, a diljem Europe zapošljavaju preko 4.000 ljudi. U 2017. godini zabilježili su prihode od 8,9 milijardi eura. Sjedište im je u Švicarskoj. Preuzimanjem Recra u Hrvatskoj ALSO slijedi svoj cilj konsolidacije i zauzimanja vodećih pozicija u onim europskim zemljama u kojima je tvrtka aktivna.

Recro d.d. osnovan je 1992. godine i jedan je od najvećih veletrgovaca IT opreme u nas. Sjedište mu je u Zagrebu, a bavi se prodajom informatičkih proizvoda i rješenja renomiranih proizvođača, kao što su HP Inc. i Microsoft. Prošle je godine zabilježio prihode od 39 milijuna eura. Kroz ovu će akviziciju ALSO dobiti pristup hrvatskom tržištu i klijentima, a na naše će tržište donijeti svoju stručnost u pružanju usluga u području informacijskih tehnologija.

"Recro se posebno fokusira na izvrsnu i profesionalnu podršku svojim klijentima, što mi izuzetno cijenimo, pogotovo u svjetlu rastućih izazova povezanih s implementacijom kompleksnih IT rješenja", izjavio je Gustavo Möller-Hergt, generalni direktor kompanije ALSO Holding AG. Akvizicija će službeno biti zaključena tijekom siječnja.