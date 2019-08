Comet Lake-S - trebat će novo podnožje i novi čipset

Prema anonimnom izvoru, početkom iduće godine stiže nova serija Intelovim procesora - Come Lake-S uz koju će stići i novo podnožje te novi čipset

Internetska stranica XFastest objavila je ovih dana informaciju kako bi početkom iduće godine trebala stići nova serija Intelovih procesora – Comet Lake-S, a koja bi sa sobom trebala donijeti i neke bitnije promjene. Izvor informacija je anoniman, pa unatoč tome što XFastest ima povjerenja u izvor sve dalje navedeno uzmite s malom zadrškom, barem dok se Intel službeno ne oglasi.

Nova serija procesora i dalje će se voditi kao deseta generacija, no donijet će neke bitnije novosti. Za početak, izvor navodi kako će pojedini procesori dobiti veći broj jezgri i thredova, točnije, do deset jezgri i do dvadeset thredova.

Također navodi se kako će pojedini novi procesori iz serije Comet Lake-S imati i veći TDP. Modeli koji će biti namijenjeni entuzijastima imat će TDP do 125W, što je u odnosu na postojeće 95-vatne modele znatan skok (30W). Ostali modeli koji će se ugrađivati u poslovna i energetski manje zahtjevna računala imat će TDP od 65W i 35W.

Nadalje, novi procesori zahtijevat će i nove matične ploče koje će biti opremljene s također novim LGA1200 podnožjem i novim čipsetom iz serije Intel 400. Iz priloženih slajdova vidljivo je kako će Comet Lake-S serija podržavati Rec.2020, HDR, 10-bitni HEVC i VP9, Wi-Fi 802.11ax i Bluetooth 5.0 i druge tehnologije.

Službeno predstavljanje prema izvoru bi trebalo biti tijekom prvog tromjesečja 2020. godine. U prilog navedenom terminu ide i slajd na kojem je prikazano mini računalo Liva tvrtke ECS, a koje bi na tržište trebalo stići također u prvom tromjesečju 2020., a koje se temelji upravo na procesoru iz serije Comet Lake-S.