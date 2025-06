Samsung šokiran Googleovim prelaskom na TSMC za proizvodnju budućih Tensora

Samsungove tvornice do sada su proizvodile Googleove Tensor SoC-ove, od modela G1 do G4, ali će sljedećih pet generacija izrađivati TSMC, počevši s Pixelom 10 koji stiže kasnije ove godine pa sve do Pixela 14.

Kako navode korejski mediji, ova promjena navodno je šokirala Samsungove rukovoditelje, koji sada održavaju krizne sastanke kako bi analizirali što je pošlo po zlu i definirali moguće načine popravka situacije. Problematično je to što je Google bio posljednji veliki proizvođač koji je isključivo koristio Samsungove pogone za proizvodnju SoC-ova, ako se, naravno, ne računa Samsungova interna divizija Exynos.

Jedino još Qualcomm povremeno koristi Samsungove pogone, no isključivo za slabije SoC-ove poput Snapdragona 4 Gen 2 i 6 Gen 3. Sve njihove jače modele odavno izrađuje TSMC.

Bilo kako bilo, Googleov Tensor 5 bit će izrađen na naprednom 3-nanometarskom proizvodnom procesu te će staviti fokus na energetsku učinkovitost, dok će veći skok u performansama uslijediti s Tensorom G6. Na nesreću Samsunga, čini se da će modeli Pixela 10 koristiti MediaTekove modeme T900, umjesto dosadašnjih Exynosa.

No, nije sve tako sivo. Samsung navodno bilježi sve bolje rezultate u proizvodnji pomoću nove 2-nanometarske GAA (Gate-All-Around) tehnologije, koja bi trebala debitirati s Exynosom 2600 u seriji Galaxy S26. Ako se pokaže uspješnim, ovaj SoC mogao bi poslužiti kao ključni argument za ponovno privlačenje klijenata koje je Samsung u međuvremenu izgubio od TSMC-a.