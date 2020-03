Intel će sa serijom Alder Lake-S procesora hibridnu big.Little arhitekturu donijeti i na desktop

Intel bi krajem iduće 2021. godine, ili najkasnije početkom 2022. godine trebao predstaviti procesore iz serije Alder Lake-S. Prema izvoru, navedena serija bit će prva kojom će Intel na desktop donijeti procesore temeljene na hibridnoj big.LITTLE arhitekturi kakvu već poznajemo s mobilnih uređaja.

Izvor navodi kako će procesori iz serije Alder Lake-S biti proizvedeni pomoću 10nm++ procesa (Golden Cove arhitektura) te kako će imati do osam „velikih“ i do osam „malih“ jezgri kako bi se efikasnije upravljalo performansama i energetskom potrošnjom. Slično kao što je to slučaj s procesorima za mobitele, osam velikih jezgri bilo bi zaduženo za obavljanje snažnijih zadataka, a osam malih za usputne zadatke koji ne zahtijevaju veliku procesorsku snagu te bi time i trošili manje energije.

Prema dostupnim informacijama unutar serije možemo očekivati procesore sa TDP-om od 80W i 125W, pa čak i do 150W ako testiranja budu dala željene rezultate. Iz priložene tablice možete vidjeti kako trenutno postoje dvije različite konfiguracije jezgri – najsnažniji procesor čiji TDP iznosi 125W ima konfiguraciju 8+8+1, odnosno konfiguraciju s po osam velikih i osam malih jezgri te jednom grafičkom GT1 jezgrom.

Drugi procesor čiji je TDP 80, ima samo šest velikih jezgri i jednu grafičku GT1 jezgru, u konfiguraciji 6+0+1. S novom serijom procesora stići će i novo LGA 1700 podnožje. Shodno tomu uz novi procesor bit će potrebno nabaviti i novu matičnu ploču.