Intel Comet Lake procesori stižu do kraja ove, ili počekom 2020. godine

Do kraja ove ili najkasnije početkom iduće, 2020. godine Intel bi trebao predstaviti novu seriju desktop procesora – Comet Lake uz koju će stići i novo podnožje – LGA 1159

Intel trenutno radi na novoj, desetoj, generaciji desktop procesora – Comet Lake. Prema izvoru procesori iz ove serije trebali bi na tržište stići do kraja ove, ili najkasnije početkom iduće, 2020. godine. Nova serija procesora bit će izrađena u 14-nanometarskom procesu (14+++ nm) i zahtijevat će novo podnožje – LGA 1159.

Trenutno je poznato kako je u pripremi 13 procesora iz serija Core i3, Core i5, Core i7 i Core i9. Iz priložene tablice vidljivo je kako će svi modeli podržavati hyperthreading tehnologiju, a najsnažniji modeli imat će po 10 jezgri i 20 threadova. Dakako riječ je o procesorima Core i9, čije će osnovne brzine biti od 2,7 GHz do 3,4 GHz, a Boost brzine od 5,0 GHz do 5,2 GHz.

Najslabiji procesor iz serije Comet Lake nosi naziv Core i3-10100, ima četiri jezgre i osam threadova. Osnovna brzina mu je 3,7 GHz, a Boost 4,4 GHz. Riječ je o procesoru s TDP-om od 65 W, sa 7 MB cachea i integriranom grafikom UHD 730. Procesor će podržavati dvokanalnu DDR4 memoriju do brzine 2.933 MHz.

Sam vrh Comet Lake serije čini procesor Core i9-10900KF. Navedeni procesor ima deset jezgri, dvadeset threadova i brzinu od 3,4 GHz (osnovna) do 5,2 GHz (Boost). Intel je ovom procesoru ponešto dodao, ali i oduzeo u odnosu na ostale modele. Prvo, dodano mu je više cache memorije, tj. ima 20 MB cachea, dok mu je shodno oznaci „KF“ oduzeta integrirana grafika. To i nije neka prevelika šteta, jer kupce ovog procesora ionako ne zadovoljavaju performanse integrirane grafike.

Konfiguracije temeljene na ovom procesoru moći će se opremiti s bržom memorijom, Core i9-10900KF podržava dvokanalnu DDR4 memoriju brzine 3.200 MHz. Ovu vrstu memorije podržavat će većina procesora iz serije Comet Lake, točnije svi osim Core i3 procesora.

Što se cijena tiče, one se prema izvoru kreću od 129 USD (Core i3-10100) pa sve do 499 USD koliko bi trebao stajati najsnažniji procesor, Core i9-10900KF. No, sve ovo su još uvijek neslužbene informacije te kao takve podložne daljnjim promjenama, pa ih treba uzeti s malom dozom rezerve.