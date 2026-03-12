Intel jača ponudu s novim Core Ultra 200S Plus procesorima

Intelovi stolni čipovi Core Ultra 200S, kodnog imena "Arrow Lake", lansirani krajem 2024. godine, predstavljali su najznačajniju nadogradnju Intelove linije stolnih procesora u posljednjih nekoliko godina. Međutim, to nije uvijek značilo da su bili bolji u svakom pogledu. Iako su energetski učinkovitiji i hladniji u radu od starijih procesora 13. i 14. generacije, ponekad su se mučili parirati performansama tih starijih čipova u igrama. U svijetu gaming računala morali su živjeti u sjeni AMD-ovih Ryzen procesora serija 7000 i 9000 X3D, čipova s dodatnom L3 cache memorijom koja poboljšava performanse upravo u videoigrama.

Iako Intel još nema spremnu potpuno novu generaciju za stolna računala, odlučio je ojačati svoju postojeću liniju s dva nadograđena čipa. Procesori Core Ultra 200S Plus, poznati i kao "Arrow Lake Refresh", donose veći broj jezgri, više radne taktove, podršku za bržu memoriju te ubrzanu internu komunikaciju između različitih dijelova procesora. Iz Intela tvrde kako će ova poboljšanja podići performanse u igrama za prosječno 15 posto.

Više jezgri i veće brzine za bolje performanse

Modeli Core Ultra 7 270K Plus i 270KF Plus dobivaju četiri dodatne efikasne jezgre (E-jezgre) u usporedbi s modelom Core Ultra 7 265K, čime se ukupan broj jezgri penje na 24 (osam P-jezgri i 16 E-jezgri). Ako ste ranije željeli toliki broj jezgri, morali biste posegnuti za skupljim Core Ultra 9 čipom. Sličnu nadogradnju dobivaju i Core Ultra 5 250K Plus te 250KF Plus, koji također imaju četiri nove E-jezgre u odnosu na model 245K, pa sada raspolažu sa šest P-jezgri i 12 E-jezgri.

Osim povećanja brzine interne komunikacijske sabirnice između čipleta za 900 MHz i službene podrške za DDR5-7200 memoriju, radi se o istim Arrow Lake čipovima koje Intel već neko vrijeme prodaje. I dalje koriste LGA 1851 procesorsko podnožje i matične ploče s čipsetima serije 800 te bi trebali raditi na postojećim pločama nakon ažuriranja BIOS-a. Procesori K-serije i dalje dolaze s osnovnom integriranom grafikom s četiri Intelove Xe jezgre, kao i s jedinicom za neuronsku obradu (NPU) sposobnom za 13 bilijuna operacija u sekundi, što je daleko od 40 TOPS-a potrebnih za Microsoftovu Copilot+ oznaku.

Softverska optimizacija kao dodatni adut

Intel se ne oslanja samo na hardver kako bi riješio problem slabijih performansi u igrama. Tvrtka je predstavila i djelomično softversko rješenje nazvano "Intel Binary Optimization Tool". Prema navodima Ars Technice, radi se o "prvom takvom alatu za optimizaciju putem sloja za binarni prijevod koji može poboljšati izvorne performanse u odabranim igrama". Iako Intel nije otkrio previše detalja, čini se da je ovaj sloj namijenjen poboljšanju performansi naslova koji su izvorno optimizirani za druge x86 procesore. To se prvenstveno odnosi na AMD-ove čipove, ali moglo bi se primijeniti i na starije Intelove arhitekture. Budući da se AMD-ovi procesori koriste u PlayStation i Xbox konzolama više od desetljeća, ovaj bi alat mogao biti posebno koristan za poboljšanje performansi portova s konzola koji se izvršavaju na računalima s Intelovim procesorom.

Novi procesori bit će dostupni od 26. ožujka, a njihove preporučene cijene kreću se oko trenutnih tržišnih cijena njihovih prethodnika. Model 270K koštat će 299 američkih dolara, dok će cijena modela 250K biti 199 američkih dolara. Ovo predstavlja značajno sniženje u odnosu na početne cijene prethodnih modela, čime Intel nastoji postati konkurentniji u srednjem segmentu tržišta.