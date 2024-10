Intel predstavio novu generaciju procesora Core Ultra 200S s poboljšanom učinkovitošću

Intel je službeno predstavio novu generaciju Core Ultra 200S serije desktop procesora temeljenih na novoj arhitekturi Arrow Lake. Ova generacija donosi umjerena poboljšanja u performansama, ali s naglaskom na znatno veću energetsku učinkovitost, o čemu se i nagađalo proteklih mjeseci.

Prema Intelovim tvrdnjama, P-jezgre postižu za 9 posto bolje performanse po taktu (IPC) u usporedbi s 14. generacijom, dok E-jezgre bilježe značajniji skok od 32 posto, što rezultira do 13 posto većim poboljšanjima u višedretvenim performansama. No, novi procesori ne ističu se samo performansama – Intel tvrdi da dolazi do smanjenja potrošnje energije za čak 40 posto, uz niže radne temperature.

Nadalje, novi Arrow Lake čipovi donose promjenu u dizajnu, prelazeći s tradicionalnog monolitnog dizajna CPUI-a na pločasti (tile-based). Svaka komponenta, uključujući CPU, GPU, SoC i IO, smještena je na zasebnu ploču, što omogućava bolju organizaciju i učinkovitost. P-jezgre i klasteri E-jezgri dijele L3 cache, dok svaka skupina ima i vlastiti L2 cache.

Intel je u cijeloj seriji predstavio pet novih modela procesora, uključujući Core Ultra 9 285K koji zamjenjuje prethodni i9-14900K. Uz to, tu su i Core Ultra 7 265K, 265KF te Core Ultra 5 245K i 245KF. Core Ultra 9 285K dolazi s konfiguracijom od 8 P-jezgri i 16 E-jezgri, Core Ultra 7 ima 8 P-jezgri i 12 E-jezgri, dok Core Ultra 5 dolazi sa 6 P-jezgri i 8 E-jezgri. Svi modeli dolaze bez HyperThreadinga, što znači da svaka P-jezgra ima samo jedan thread, baš kao i E-jezgre.

Uz integriranu grafiku, svi modeli dolaze s četiri Intelove Xe jezgre, a ugrađeni NPU nudi 13 TOPS-a procesorske snage. Svi koriste i socket LGA1851 te Intel 800 Series čipset, koji nudi više PCIe laneova i ukida podršku za DDR4 memoriju. Kad se već govori o memoriji, svi novi procesori podržavaju memoriju od 6.400 MHz prema novom JEDEC standardu, dok Intel preporučuje korištenje memorije na 8.000 MHz.

Prednarudžbe za ove procesore kreću već 24. listopada, a trenutno su dostupne samo američke cijene koje možete vidjeti u nastavku. Više informacija dostupno je na službenoj stranici Intela.