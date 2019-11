Samsung gasi CPU odjel u Austinu i prelazi na ARM-ove jezgre

Većina proizvođača SoC-eva razvija vlastite procesorske jezgre za čipove koje koriste u svojim mobilnim uređajima. Rade to i Huawei i Qualcomm, a do sada je to radio i Samsung, no ubuduće neće.

Razlog tomu je želja za što većom konkurentnosti Exynos čipova na globalnom tržištu. Stoga je Samsung odlučio ugasiti CPU odjel u Austinu (Texas) koji se bavio razvojem Mongoose jezgri. Ubuduće će za izradu Exynos čipova koristiti ARM-ove jezgre.

No, to nije i jedino što će se u dogledno vrijeme promijeniti s Exynosima, od kojih će najvjerojatnije ostati samo naziv. Podsjetimo, početkom lipnja 2019. godine Samsung je sklopio partnerstvo s AMD-om, kako bi mogao koristiti novu grafičku arhitekturu RDNA u svojim mobilnim SoC-ovima.

Ako se ova odluka provede do kraja Exynos 9830 na kojemu će se temeljiti Galaxy S11 serija imat će četiri Cortex-A77 jezgre s ARM-ovim potpisom. Izvor navodi kako odluka stupa na snagu 31. prosinca 2019. godine te kako će pritom bez posla ostati oko 300 zaposlenika.