Autor CSS standarda iz Izraela na .debugu će govoriti o novoj evoluciji CSS-a

Elad Shechter je svjetski poznati web developer koji se specijalizirao za CSS i HTML dizajn arhitekturu. Autor je mnogo radova i članaka vezanih uz CSS, a do sada je o svojem radu govorio na više desetaka konferencija diljem svijeta. Ove godine dobili smo ga da svoja iskustva podijeli i s posjetiteljima .debuga…

Njegovo predavanje bit će održano drugoga dana konferencije u tracku #devslife, a naslovljeno je New CSS Logical Properties – The Next Step of CSS Evolution.

CSS je, kaže Elad, izrađen na potpuno krivi način! No, novi modul CSS Logical Properties trebao bi omogućiti da se taj problem riješi jednom zauvijek. Dodatno, njegovo će korištenje "promijeniti baš sve u načinu kako razmišljate o CSS-u i kako radite s njim."

Evo kako je izraelski developer za Bug.hr najavio svoje predavanje na .debugu:

"Većina nas developera naviknuta je razmišljati u relacijama lijevo-desno, gore-dolje. Uzroci toga leže još u ranim danima Interneta, kada je on služio većinom za razmjenu dokumenata, a ne za složene strukture web stranica kakve poznajemo danas.

To je razlog zašto nitko tada nije uzimao u razmatranje potrebu za višejezičnim web stranicama. Sve donedavno, najbolji način za podršku webovima na kojima tekst ide u više smjerova bili su SASS i SASS varijable. Novi CSS modul daje nam mnogo više mogućnosti da kontroliramo naše web stranice, bez obzira koji jezik koristili (engleski, arapski, japanski…) i to s minimalnim promjenama u stilu."

