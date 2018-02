Five je jedna od rijetkih u svijetu službeno certificiranih agencija od strane Googlea

Iz Fivea su jutros izvijestili kako je njihova agencija službeno uvrštena u Googleov direktorij certificiranih svjetskih agencija. "Google Developers Agency program stavlja nas među društvo od trenutno samo 49 certificiranih agencija u svijetu. Da bi zaslužila uvrštavanje u ovaj prestižan program, agencija mora zadovoljiti niz prilično rigoroznih faktora kojima demonstrirati stručnost u korištenju Googleovih tehnologija, naravno uz portftelj vrhunskih mobilnih aplikacija.", poručuju iz Fivea.

Five (Pet minuta d.o.o.) radi mobilne aplikacije još od doba prvog iPhonea, i od tada su "ispekli" svoj zanat te uz vrhunski rad zaslužili i najbolje svjetske klijente, kojima se predstavljaju kao partneri koji će sagraditi i održavati njihov digitalni proizvod.

Tomislav Novoselec

Čime su zaslužili ući u Google Developers Agency program, pojasnio je Head of Development u Fiveu Tomislav Novoselec: "Uvrštavanje u Googleov direktorij certificiranih agencija nam je prava potvrda izvrsnosti naših Android aplikacija kao uspješnih digitalnih proizvoda koje gradimo za naše zahtjevne klijente. I ne samo to! Google je prepoznao i naš veliki doprinos zajednici u obliku sudjelovanja i organiziranja raznih meetupova i konferencija, stvaranja kvalitetnog sadržaja na našem blogu te edukaciji novih generacija Android developera."

Uspjesi Fivea koje je Google uzeo u razmatranje: Five već punih 6 godina uspješno surađuje s Napsterom: od razvoja, dizajna i kontrole kvalitete, do backenda, kroz sve mobilne i desktop platforme. Rosetti Stone, poznatoj platformi za učenje stranih jezika, svojim dizajn i razvojnim naporima, podigli su prošle godine prihod mobile aplikacije za 112% i broj aktivnih korisnika na Androidu za 115%. Marriott Internationalu, jednom od najvećih svjetskih hotelskih lanaca, napravili su chatbot, prvenstveno namijenjen za komunikaciju s millenialsima. Omogućili su nastajanje odlične Kickstarter ideje Moonlite, koja mobitel pretvara u projektor za pričanje priča za laku noć, te na mobilnoj aplikaciji ostvarili iznadprosječnu stopu zadržavanja korisnika od 36%.

Osim aplikacija, Five kontinuirano doprinosi zajednici u obliku prisustvovanja i organiziranja raznih meetupova, pisanja niza tehničkih članaka na blogu, ali i edukacije kroz naš program ljetnih praksi popularno nazvanog Five Bootcamp, u kojima studentima pokazujemo kako je to zaista raditi u digitalnoj agenciji. Five i dalje nastavlja graditi svoju reputaciju kao jedna od najuspješnijih njujorških software development agencija. Uzbuđeni smo što ćemo odsad usko surađivati sa stručnjacima iz Googlea i nastaviti razvijati digitalne produkte na svjetskoj razini, zaključuju iz Fivea.