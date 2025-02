Google daje besplatno na korištenje Gemini Code Assist, osobnog pomoćnika za programiranje

Prema Googleovom istraživanju danas se u svijetu već više od 75% developera oslanja na umjetnu inteligenciju u svojem poslu, a unutar njihove kompanije više od 25% kôda napisao je AI, da bi on nakon toga bio provjeren i odobren na klasični način. Nadalje, oni predviđaju da će do 2028. godine u svijetu biti 57,8 milijuna developera, a smatraju da bi svi trebali imati mogućnost suradnje s AI pomoćnicima, bilo da si mogu priuštiti to plaćati ili ne.

Praktički neograničen

U skladu s time, ovog su tjedna odlučili učiniti svoj sustav za pomoć pri programiranju, Gemini Code Assist, besplatnim za sve privatne korisnike. To uključuje samostalne developere, studente, freelancere i slične, smještene diljem svijeta. Svi oni sada mogu ovaj alat integrirati u svoj programerski rad, bilo da rade u Visual Studio Codeu, JetBrains IDE-u ili ga pak mogu koristiti izravno unutar GitHuba.

Gemini Code Assist za privatne je korisnike globalno dostupan i pokreće ga jezični model Gemini 2.0. Podržava sve programske jezike dostupne u javnoj domeni, a optimiziran je upravo za kodiranje. Jezični model u ovom alatu posebno je prilagođen za programere analizom i potvrđivanjem velikog broja slučajeva korištenja kodiranja u stvarnom svijetu. K tome, nudi i vrlo visoke limite korištenja. Dok neki slični sustavi ograničavaju broj upita na, primjerice, dvije tisuće mjesečno, Google ih daje čak – 180.000, što je praktički neograničeno korištenje za sve "normalne" korisnike.

Alat je velikodušan i kad je riječ o procesiranju tokena, pa nudi ulazni obuhvat od 128.000 tokena, što znači da mu se na analizu ili reviziju kôda mogu dati prilično veliki dokumenti. Naravno, interakcija s alatom odvija se prirodnim jezikom na nekom od 40-ak podržanih svjetskih jezika (uključen je i hrvatski). Gemini Code Assist može se preuzeti s ovog mjesta, gdje postoje poveznice za Visual Studio Marketplace, JetBrains Marketplace, GitHub Marketplace ili Firebase, ovisno o preferencijama samih korisnika.