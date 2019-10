I u Hrvatskoj se razvijaju tehnologije za autonomnu vožnju

"Neuronske mreže analiziraju snimke s kamera postavljenih na vozilu i komuniciraju s upravljačkim sustavom vozila te omogućuju autonomno kretanje vozila". Dnedavno bi ovo bila rečenica iz nekog romana znanstvene fantastike, no trenutačno je to realnost koju stvaraju IT tvrtke koje posluju u automobilskoj industriji. GlobalLogic je jedna je od njih.

Prema PwC stručnjacima, upotreba autonomnih automobila smanjit će potrošnju goriva i troškove prijevoza za 5 do 30%. Za automobile je to ogromna ušteda, a za kamione još i veća. Moderni kamioni tako će moći biti u pokretu čak 24 sata dnevno bez pauze, što će uštedjeti vrijeme do sada izdvojeno za pauze u radu za vozača.

Milijuni kamiona voze se svakog dana po prometnicama Europe, a kada se pojave autonomni kamioni to će dovesti do velikih ušteda, kako za transportnu kompaniju tako i za naručitelja prijevoza što su često velike transportne tvrtke. Uštede bi značile ubrzani razvoj ne samo za pojedini sektor već i za cijelo gospodarstvo.

"Danas možemo reći da je uvođenje autonomnih automobila u velikoj mjeri pitanje vremena. To će uzrokovati dalekosežne promjene u gospodarstvu", kaže Vladimir Kosanović, direktor GlobalLogic Hrvatska. "Za IT tvrtke koje sudjeluju u ovom procesu to je izazov s kojim se mogu suočiti samo one najinovativnije. Naša tvrtka uspješno se snalazi u razvoju inovacija u automobilskoj industriji o čemu najbolje govori već dugogodišnja suradnja sa Elektrobitom, jednim od vodećih dobavljača rješenja za automobilsku industriju koji radi za većinu poznatih velikih proizvođača", dodaje Kosanović i ističe kako tvrtka u posljednje vrijeme radi na projektu MALVA kojim se želi automatizirati cijeli proces vožnje kamiona. Podloga za to je vlastiti R&D centar koji kreira vrhunske koncepte te moderna demo rješenja koja će u budućnosti biti implementirana u vozilima.

Projekt MALVA – automatizacija kretanja vozila

Projekt MALVA (ML Autonomous Lidar V2X ADAS) je internacionalni projekt unutar GlobalLogica u okviru kojega sudjeluju i stručnjaci iz GlobalLogic Hrvatska. To je ujedno i odgovor na potrebe transportnih kompanija što uključuje traženje rješenja za skraćivanje rokova isporuke. U konačnici cilj je automatizacija vožnje i parkiranja te obavljanja složenog procesa priključivanja prikolice na kamion.

MALVA je nastavak projekta Autodock-a iz 2018. godine putem kojeg je predstavljen dizajn autonomnog kamiona s prikolicom. Cilj je na prethodno razvijena rješenja putem kojih se prepoznaju karte, prepreke na cesti i znakovi, dodati automatizaciju čitavog procesa kretanja teretnog vozila. Dakle, MALVA je dizajnirana za upotrebu u okruženju gdje kamion može sam odrediti put kojim će se kretati. SLAM (Simultaneous localization and mapping) algoritmi omogućuju bolje upravljanje vozilom na određenom području i određivanje ispravne putanje kretanja vozila.

LIDAR procjenjuje udaljenost do prepreka

Na temelju LIDAR tehnologije vozilo procjenjuje udaljenosti do prepreka i razvija plan kako ih izbjeći pomoću metode Dynamic Window Approach. Izrađeni model omogućava da se u obzir uzme oblik kamiona i tako bolje isplanira kretanje za što je potrebno odrediti položaj pomoću IMU (eng. Inertial Motion Unit) i brojača kilometara. Pri planiranju kretanja otkrivaju se udaljenosti do prepreka i bilo kojih pokretnih objekata. Za procjenu udaljenosti kamiona do prikolice dizajnirani su posebni algoritmi koji na temelju snimke s kamere za vožnju unazad planiraju kretanje vozila. Tako se vozilo prema prikolici kreće prema planiranom putu. Ako govorimo o autonomnom parkiranju, kamion koristi senzor za procjenu udaljenosti do prepreka, a zatim planira kretanje nakon što obavi analizu putanje pomoću TEB (eng. Timed Elastic Band) algoritma.

Predviđanje prometne situacije u svakom trenutku

Važan element MALVA projekta je korištenje V2X komunikacije (eng. Vehicle to Everything – vozilo prema okruženju) putem Wi-Fi mreže. Vozilo tako obavlja dvosmjernu komunikaciju i u mogućnosti je, između ostalog, primati informacije o trenutačnoj prometnoj situaciji. U određenoj situaciji, na taj se način može prilagoditi brzinu vožnje na temelju informacija o statusu semafora te tako uhvatiti zeleni val na semaforima. Razvijeni sustav sastoji se od sustava kontrole slike (eng. Vision Controller) i autonomnog kontrolera upravljanja temeljenih na Linux sustavu, kao i kontrolera u stvarnom vremenu (eng. Vehicle Controller), koji u točno određenom vremenskom razdoblju prenosi ispravne izlazne podatke na motor, kotače ili komande za spajanje.

Za potrebe MALVA projekta korištena je ROS (eng. Robot operating system) struktura razvijena za robotiku. To je omogućilo stvaranje rješenja koje obrađuje podatke sa svih senzora smještenih na kamionu i kontrolira rad vozila. Izračune napravljene s ROS-om obrađuje zasebna jedinica koja dobiva slike pomoću dvije kamere. Slike se zatim analiziraju od strane neuronske mreže kako bi se prepoznali putokazi i ograničenja brzine, a zatim se rezultati proslijedili u sustav autonomnog upravljanja (eng. Autonomous Drive Controller). Ovo rješenje omogućuje vozilu samostalnu vožnju, parkiranje i priključivanje na kamion.

GlobalLogic na .debugu

GlobalLogic pomaže klijentima u dizajniranju i izgradnji inovativnih proizvoda, platformi i digitalnih iskustava u modernom svijetu. Sa sjedištem u Silicijskoj dolini, kompanija upravlja dizajnerskim studijima i inženjerskim centrima u cijelom svijetu, ima 30 inženjerskih centara i dizajnerskih studija te zapošljava više od 14.000 stručnjaka širom svijeta, pa tako i u Hrvatskoj. GlobalLogic će biti i jedan od partnera konferencije .debug u prosincu.