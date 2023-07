VIDEO: Keynote Filipa Ljubića s .debuga: "Toljagom po glavi - razbijanje mita da je IT seksi"

Godinama su živjeli u strahu hoće li isplatiti plaće, radili svaki vikend, putem prema kućama od umora prolazili kroz crvena svijetla, udebljali se svaki barem 30 kila, nikada otišli na partnerski ručak bez agende… A svi kažu da je IT „easy“ i da poslovi dolaze sami od sebe?! Yeah right! CEO Q-a Filip Ljubić razotkrio nam je na ovogodišnjem .debugu pravu istinu o tome koliko je tech industrija, zapravo, krvava i zajebana, kroz priču o svim fejlovima koje je sa svojim co-founderima skrivio – ali i ispravio – kako bi mali developerski startup pretvorio u jednu od najvećih softverskih kompanija u regiji.

U nastavku donosimo kompletan video njegovog keynote predavanja "Toljagom po glavi - razbijanje mita da je IT seksi".

Ljubić je osnivač i izvršni direktor višestruko nagrađivane kompanije Q - specijalizirane za strategiju, dizajn i razvoj digitalnih proizvoda. Energičan je i strastven vođa s globalnim biznis iskustvom. Prepoznavanje kvalitetnih biznis prilika i pretvaranje onih malih u velike dovelo je Q na zavidnu razinu i Filipa vinulo u zvijezde hrvatske IT scene.

Ljudi unutar Q-a poznaju ga ga kao upornog, iskrenog i tvrdoglavog, ali to je samo zato što je perfekcionist u svakom pogledu posla kojeg se primi. Karizmatičan, opušten i uvijek spreman na novi izazov.



Q surađuje s brendovima poput: FC Liverpool, The Times, BBC, Novartis, Manpower i brojnim drugim velikim imena u više od 20 zemalja te zapošljava preko 350 IT stručnjaka.