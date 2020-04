WeAreDevelopers i .debug vam poklanjaju live predavanja najboljih stranih i domaćih developera

WeAreDevelopers, najveća europska developerska konferencija, koja je prošle godine u Berlinu okupila više od 10.000 programera, pokrenula je online platformu WAD LIVE putem koje je moguće diljem svijeta uživo pratiti predavanja ponajboljih svjetskih programerskih predavača, a projekt će aktivno podržati i .debug, najveća hrvatska developerksa konferencija, pa će pred globalnim auditorijem nastupati i ponajbolji hrvatski predavači.

Ova suradnja WeAreDevelopersa i .debuga prirodni je nastavak već otprije uspostavljenih poslovnih i prijateljskih odnosa organizatora dvaju omiljenih programerskih okupljanja, a sva predavanja stranih i domaćih predavača bit će potpuno besplatna za svih.

WAD LIVE se odvija putem ClickMeetinga, online videokonferencijskog alata prilagođenog upravo ovakvom tipu digitalnog druženja. Svi koji prate predavanja u mogućnosti su kroz chat međusobno komunicirati, ali i postavljati pitanja predavaču, koji će na njih odgovoriti kroz završni Q&A session. U potpunosti simuliran koncept konferencijskih predavanja pojedini WAD-ovi i .debugovi predavači obogatit će, dakako, i giveawayima...

Prvo predavanje pod naslovom How Does Corona Virus Impact Cryptocurrencies možete pogledati već danas u 17h, a predavač je David Stancel. Ovdje se možete prijaviti za praćenje predavanja te doznati više o predavanju i predavaču.

U četvrtak (30. travnja), pak, također u 17h, moći ćete pratiti predavanje The Evolution and Future of Software Testing - From Automated to Autonomous Testing, predavačice Gerte Sheganaku. Uskoro ćemo objaviti link i detalje o tom predavanju.

Kroz naredne tjedne na isti način najavljivat ćemo sva predavanja stranih i domaćih predavača putem WAD-ove platforme, a već sada vam možemo najaviti kako će domaći predavači u raspored WAD LIVE-a biti uvršteni već od svibnja.