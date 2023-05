Brigometar Croatia osiguranja izložen na Venecijanskom bijenalu

Na Venecijanskom bijenalu arhitekture od 20. svibnja otvorena je grupna bijenalna izložba Time Space Existence u organizaciji Europskog kulturnog centra (ECC). Na poziv organizatora, dio ove prestižne izložbe je i Brigometar kojeg potpisuju Croatia osiguranje, Bruketa&Žinić&Grey i Go2Digital.

Brigometar je tako prepoznat kao aktualan odgovor na pitanja koja izložba tematizira, a to su odnosi čovjeka s prostorom i vremenom te novi izrazi održivosti i načini življenja, od okoliša i urbanog krajolika do tehnoloških i digitalnih inovacija.

Brigometar, podsjetimo, čine jedinstveni interaktivni citylight oglasi s ugrađenim kamerama i softverima baziranima na umjetnoj inteligenciji. Putem ovih jedinstvenih digitalnih oglasa prolaznici na ulicama gradova mogu izmjeriti razinu zabrinutosti tako što im kamere i softveri skeniraju i analiziraju mišiće lica. U roku nekoliko sekundi Brigometar pokazuje razinu njihove zabrinutosti, a ovisno o rezultatu, na ekranu se pojavljuje personalizirana poruka.

Brigometar je nastao s ciljem podizanja svijesti o važnosti brige za mentalno zdravlje, nakon provedenog istraživanja o mentalnom zdravlju u Hrvatskoj tijekom pandemije i potresa koje je pokazalo da se 50 posto građana Hrvatske bori s anksioznošću. Croatia osiguranje Brigometrom je tako provela prvu kampanju ikada na na DOOH (digital-out-of-home) mreži, u stvarnom vremenu, kojom se mjeri razina anksioznosti među građanstvom. Prolaznici kojima je izmjerena visoka razina zabrinutosti dobili su besplatan preventivni zdravstveni pregled u Croatia poliklinici u Zagrebu.

Riječ je o višestruko i međunarodno nagrađivanom projektu na uglednim natjecanjima kao što su Cannes Lions, MIXX Awards Europe, Art Directors Club New York, Campaign Tech Awards, Cresta, Epica, Effie, The Drum Out of Home Awards, Graphis, IdejaX, SoMo Tech, a nagrađen je i na Danima komunikacija u Rovinju te je ukupno dosad osvojio čak 17 nagrada. O Brigometru je izvijestilo preko 300 medija diljem svijeta među kojima su Insider, Associated Press, CBS, Market Watch, pa i organizacije kao što su Merrill – a Bank of America Company i udruženje Washington Psychiatric Society. Ugledni magazin Contagious uvrstio ga je među najbolju svjetsku kreativu.

"Ponosni smo što je naš Brigometar pozvan među najbolja svjetska rješenja koja tematiziraju goruća pitanja današnjice među kojima je svakako i mentalno zdravlje. Brigometrom potvrđujemo kontinuitet zalaganja Croatia osiguranja za prevenciju rizika i podizanje razine sigurnosti u društvu, koje promičemo u svim segmentima djelovanja pa tako i u komuniciranju“, rekli su u Croatia osiguranju.

"Zahvaljujem organizatorima izložbe na pozivu i što su prepoznali naš projekt u kojem na kreativan način koristimo umjetnu inteligenciju i suvremene tehnologije kako bi upozorili ljude na važnost brige o mentalnom zdravlju", rekao je Davor Bruketa, kreativni direktor agencije Bruketa&Žinić&Grey.

Izložba Time Space Existence predstavlja međunarodnu eklektičnu skupinu arhitekata, dizajnera, umjetnika, akademika i fotografa iz više od 50 zemalja, s ciljem promišljanja novih načina življenja i arhitekture. Među izlagačima su, među ostalima, Norman Foster Foundation, Harvard University i Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Tema 18. Venecijanskog bijenala je Laboratorij budućnosti kustosice Lesley Lokko i usmjeren je na promjenu i podizanje svijesti o klimatskim promjenama.

Izložba će uz besplatan ulaz biti otvorena do 26. studenog 2023. Osim u Palači Mora (Palazzo Mora) gdje je postavljen Brigometar, odvija se i u Palači Bembo (Palazzo Bembo) te u vrtovima Marinaressa (Giardini Marinaressa), u srcu Venecije.