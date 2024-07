Projekt California Forever, ideja novog grada blizu San Franciska, odgođen za najmanje dvije godine

Grupa, koja uključuje poznate bogatune Silicijske doline poput suosnivača LinkedIna Reida Hoffmana i investicijskog kapitalista Marca Andreessena, prvotno je planirala ubrzati svoj prijedlog početka gradnje novog grada kroz inicijativu grupe građana. O toj inicijativi već smo pisali. Međutim, u pomalo neočekivanom obratu odlučili su ipak slijediti tradicionalniji proces dobivanja svih dozvola i dokumentacije, kroz lokalne županijske institucije.

Procjena utjecaja na okoliš

Predloženi grad, smješten oko 95 kilometara sjeveroistočno od San Francisca, zamišljen je kao dom za do 400.000 stanovnika na gotovo 8.000 hektara poljoprivrednog zemljišta. Ulagači iz grupe California Forever uložili su između 2018. i 2023. godine oko 900 milijuna dolara za kupnju 20.000 hektara zemljišta u tom području, blizu vojne zračne baze Travis. Tu je stacionirana raznolika flota koja obuhvaća 26 zrakoplova C-5 Galaxy, 27 KC-10 Extender i 13 C-17 Globemaster III. Ispočetka su se plele razne konspiracijske teorije o tome tko je kupio to zemljište baš pored aviobaze, ali se na kraju otkrilo da je to milijarderska krema Silicijske doline.

Travis Air Force Base Foto: Wikipedia

Projekt će sada proći cjelovitu procjenu utjecaja na okoliš tijekom sljedeće dvije godine. Procijeniti će se kako bi utjecao na lokalne ekosustave, vodne resurse i poljoprivredno zemljište. Izvješće koje je naručila županija kaže da lokalni budžeti ne bi mogli financijski pratiti projekt, te bi doveo do značajnih godišnjih fiskalnih deficita za županiju. Ona je odgovorna da financira vatrogasne, policijske i druge službe. Isto izvješće procijenilo je da bi ih infrastruktura potrebna za novi grad mogla koštati desetke milijardi dolara.

Mnogi su protiv

Projekt se suočio s otporom lokalnih poljoprivrednika, gradonačelnika malih gradova i ekoloških skupina. Županijski dužnosnici kritizirali su inicijativu zbog nedostatka konkretnih detalja koji su obično potrebni u tako velikim razvojnim prijedlozima.

Jan Sramek, izvršni direktor California Forevera, priznao je da je njihov početni pristup zaobilaženja tipičnih procesa planiranja bio pogreška. U zajedničkoj izjavi sa županijskim nadzornikom Mitchom Mashburnom, Sramek je pozdravio suradnju s lokalnim vlastima.

Investitori ne odustaju

Tvrtka će sada slijediti standardni županijski proces za promjene zoniranja, što uključuje financiranje sveobuhvatne procjene utjecaja na okoliš i nadoknadu troškova županiji. Ovaj pristup će vjerojatno pružiti više transparentnosti i omogućiti da se vide potencijalne koristi koje bi projekt mogao donijeti široj zajednice.

Unatoč zastoju, predstavnici iz California Forever tvrdi da nastavljaju projekt u drugom "ambicioznom vremenskom okviru”. Odluka o odgodi naišla je na različite reakcije. Lokalne oporbene skupine vide to kao pobjedu, dok neki političari to smatraju propuštenom prilikom da se riješe neki drugi problemi. Kalifornija, posebno područje San Franciska i okolice, se bori s nedostatkom stambenog prostora i širenjem gradova pa će sudbina ovog ambicioznog projekta novog grada vjerojatno biti i dalje biti tema intenzivne rasprave. Sljedeće dvije godine bit će ključne za California Forever i hoće li dobiti svu potrebnu podršku za nastavak svoje vizije novog urbanog središta u okrugu Solano.