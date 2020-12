5 savjeta za ugodniji rad od kuće

Otkako su se radna mjesta preselila iz ureda u domove, mnogi su se našli pred nizom neočekivanih izazova, koje rad od kuće sa sobom donosi. Kako je priroda novinarsko-recenzentskog posla takva da nam je rad od kuće bio uobičajen i prije pandemije, skrenut ćemo vam pažnju na nekoliko naizgled sitnih, ali vrlo bitnih detalja, koji su nam se kroz godine pokazali esencijalnima za učinkovito obavljanje radnih zadataka iz topline vlastitog doma.

Napravite raspored i nastojte ga se držati

Organizacija radnog dana vjerojatno je najveći izazov rada od kuće. Tome je tako zbog brisanja jasne granice između radnog i slobodnog vremena – niste fizički odvojeni od mjesta gdje obavljate posao, stoga vam nije lako ni u glavi napraviti tu podjelu. Premda ne morate ići toliko daleko da si napišete "raspored sati", bit će vam lakše ako si unaprijed odredite u koliko sati ćete kuhati i/ili pojesti ručak, kad ćete imati kraće pauze te, najvažnije, kada prestajete s radom. Bez uvođenja (i pridržavanja) ove posljednje stavke, neprestano će vam se događati da vam se radni dan razvuče do večernjih sati. Imat ćete osjećat da ste neprestano na poslu i postajat ćete frustrirani. Zdrava navika kod radu od kuće jest izbjegavanje kombiniranja privatnih i poslovnih aktivnosti. Drugim riječima, nemojte svako malo baciti partijicu Warzonea ili pogledati epizodu The Queen's Gambita, jer nećete moći u potpunosti uživati u takvim sadržajima, a istovremeno ćete si produljiti radno vrijeme. Još jedna dobra ideja jest ne ići izravno iz kreveta na "radno mjesto" – probudite se dovoljno rano da možete odraditi uobičajenu jutarnju rutinu, poput doručka, kave, provjeravanja vijesti i vremenske prognoze, slušanja radija, ili nečega osmog, što prije posla običavate raditi. Ako vam je nakon zacrtanog radnog vremena teško napraviti mentalni "rez" i prebaciti se na slobodno vrijeme, oko toga sjajno pomaže kratka šetnja ili neki sitniji kućanski posao. Još jedan bitan detalj: dok radite, izbijte iz glave kućanske poslove. Iako se fizički nalazite kod kuće, vi ste na poslu i radite – upravo se tako i ponašajte.

Koristite miša

Praksa je pokazala da iznimno velik broj onih koji za posao koriste laptop, kod kuće iz ovog ili onog razloga u njega ne spajaju miša, već pribjegavaju touchpadu. Touchpad svakako može poslužiti, ali nije prava zamjena za miša, kako u smislu ergonomije, tako i brzine i učinkovitosti rada. Olakšajte si, stoga, život te nabavite kvalitetan bežični, univerzalni miš, koji vam neće služiti samo za kvalitetniji rad od kuće, već i na svim drugim mjestima gdje biste se mogli zateći. Najsvestraniji takav model nedavno je predstavljeni Logitech MX Anywhere 3.

Logitech MX Anywhere 3 - kompaktan i svestran miš, istovremeno bežično poveziv s tri uređaja

Ovaj iznimno kompaktni miš, dostupan u crnoj, bijeloj i ružičastoj boji, istovremeno može bežično komunicirati s tri uređaja. Osim radijske bežične konekcije, koja se ostvaruje putem priloženog, sićušnog adaptera, podržava i Bluetooth. Prebacivanje između bežično povezanih uređaja vrši se pomoću tipke s donje strane miša. Ugrađeni Darkfield senzor pokrete prati po svim površinama, uključujući staklo, stoga podloga uz MX Anywhere 3 prestaje biti stavka o kojoj valja razmišljati. Opremljen je s dvije glavne i dvije bočne tipke, tipkom na izvrsnom, metalnom kotačiću Magspeed, te još jednom tipkom ispod njega. Potonja služi ručnom prebacivanju između dva načina rada kotačića. U primarnom se on okreće poput svakog drugog kotačića, a u sekundarnom se vrti gotovo bez trenja, dok ga sami ne zaustavimo. Kotačić se između ta dva načina prebacuje i sam: kad ga okrećemo sporije, ponaša se "normalno", a u slučaju da ga zavrtimo energičnije, prebacuje se u beskonačnu vrtnju. Svestranost ovog miša zaokružena je trajanjem baterije od 70 dana, ali i sposobnošću da se u samo jednoj minuti punjenja, koje se izvodi putem USB-C konektora, osigura tri sata bežičnog rada.

Komunicirajte s kolegama

Dok radite od kuće, prilično lako ćete zaboraviti na činjenicu da ste (vjerojatno) dio radnog kolektiva, te da se vaši kolege nalaze u istoj situaciji. Nemojte odjednom prekinuti svu komunikaciju s njima, jer je to najbrži put do osjećaja usamljenosti i anksioznosti. Počet ćete se pitati što rade ostali, propuštate li nešto važno i sjeća li se netko da uopće postojite. Da biste im se trebali nastaviti javljati oko svih pitanja vezanih uz konkretan posao, zacijelo ne treba posebno isticati, ali nemojte odustati ni od neobavezne komunikacije, ako ste ju imali dok ste svi zajedno sjedili u uredu. Naravno, zadržite ju unutar razumnih granica te poštujte da se ona odvija asinkrono, što znači da ćete odgovor dobiti kad drugoj strani bude zgodno napisati ga. Vaš šef vjerojatno neće s pretjeranim oduševljenjem odraditi Zoom poziv u kojem ga informirate o novom režimu ishrane vašeg hrčka, ali ako mu to isto napišete u poruci, koju može pročitati za vrijeme pauze, neće ju nalaziti neprikladnom.

Postavite pravila za ukućane

Baš kao što se vama samima nije lako naviknuti da vam se radno mjesto odjednom nalazi u vlastitoj kući, isto vrijedi za vaše ukućane. Dok ne postavite jasna pravila ponašanja, izgledno je da ćete se morati nositi s učestalim ometanjem, koje će vam biti frustrirajuće, remetit će vam raspored i razvući radno vrijeme na čitav dan. Ukućani, veliki i mali, moraju znati da su vam potrebni mir i koncentracija. Idealno bi bilo da preselite u odvojenu prostoriju, koja ne mora biti velika, ali bi trebala imati vrata, koja ćete moći zatvoriti te na taj način dati svima do znanja da ste nedostupni. Nažalost, mnogi nemaju luksuz postojanja odvojene radne sobe. Ako radite u zajedničkim prostorijama, mir ćete pronaći pomoću kvalitetnih slušalica. Bit će vam od velike koristi da su one opremljene mikrofonom, kako biste ih mogli upotrijebiti (i) za odrađivanje virtualnih sastanaka, a praktičnim se pokazuje i svojstvo bežičnosti – bežične slušalice dopustit će vam da prošećete za vrijeme dužeg poziva te vam općenito pružati potpunu slobodu kretanja. Izvrstan bežični headset nedavno je predstavio Logitech.

Kvalitetan headset, po mogućnosti bežični, jako će vam utjecati na cjelokupno iskustvo rada od kuće

Logitech G733 Lightspeed iznimno je udoban za nošenje, pruža 30 sati rada na bateriji na jednom punjenju (puni se putem USB-C konektora), ima domet od dvadesetak metara, a ugrađene 40-milimetarske Pro-G zvučničke jedinice isporučuju izrazito ugodan, neutralan i iznenađujuće detaljan zvuk. Ovaj headset opremljen je odvojivim mikrofonom s funkcijom monitoringa (zvuk kojeg bilježi kapsula u stvarnom se vremenu prenosi u slušalice – zgodno ako želite ostati posve svjesni zbivanja u vašoj okolini), ali i tehnologijom Blue Voice, koja nam dozvoljava fino ugađanje našeg glasa, tako da mu reguliramo dubinu i razgovjetnost. Primjerice, ako imate jako dubok glas, tehnologija Blue Voice omogućit će vam da vlastitom glasu "oduzmete" bas, stoga ćete sugovornicima zvučati ugodnije. Kad radni dan završi, Logitech G733 Lightspeed trenutačno se pretvara u ozbiljan headset za igranje. U takvim trenucima zanimat će vas neke druge njegove mogućnosti, poput DTS Headphone:X 2.0 virtualnog surrounda i dopadljivih RGB efekata. Sam headset dostupan je u crnoj, plavoj, bijeloj i boji ljiljana. Bez ikakve sumnje, ovo je najbolji bežični headset kojeg je Logitech proizveo.

Imajte obzira prema obitelji

Potpuno bešumne periferije, još k tome bežične, dostupne su za manje od 300 kuna

Ako ne živite sami i nemate odvojenu prostoriju za rad, a osobito ako preferirate raditi noću, razmislite o nabavci bešumnih periferija. Malo tko ne uživa u kliketanju mehaničkih tipkovnica i prekidača na gejmerskim miševima, ali vaši će vam ukućani biti duboko zahvalni ako vašim radom ne remetite njihove aktivnosti, odmor i san. Bešumne tipkovnice i miša možete se dokopati za manje od 300 kuna. Logitech MK295 Silent Wireless Combo upravo je to, kombinacija bežične membranske tipkovnice i bežičnog (i izrazito kompaktnog) miša, pri čemu su obje periferije izvedene tako da ne proizvode nikakav zvuk. To se odnosi na obje tipke miša, ali i sve tipke na tipkovnici, uključujući i one od kojih prirodno očekujemo da budu nešto glasnije, poput razmaknice i Entera. Ovaj komplet dostupan je u crnoj i bijeloj boji. Dvije AAA baterije u tipkovnici dostajat će za tri godine rada, a jedna AA baterija miš će držati na životu godinu i pol dana.