Acoustic Energy nova serija 300 - model 309.2

Acoustic Energy je nedavno predstavio evoluciju svoje srednje serije 300, sada s modelima s brojem 2 u eksponentu. 3002, 3092, veći podni zvučnici 3202 te zidni ili centralni 3072.

Najpopularniji model te serije će najvjerojatnije i dalje biti model za stalak/policu - 3002, no za prvo slušanje u slušaonici izabrali smo manji samostojeći model 3092, koji će biti najčešći izbor za bilo koji prostor u kojega se može smjestiti podni zvučnik.

Osim uobičajenih dimenzija i svoje filozofije zvuka, u tehnici na modelima nove serije 300 promijenjeno je, ili točnije poboljšano - sve. Zvučničke jedinice, kabinet, skretnice, terminali. Novi visokotonac je većeg promjera, s kupolom koja izgleda kao ona na najboljem AE modelu - Corinium. Novi bas-srednjetonci imaju membrane od kombinacije papira i kokosove ljuske, koje zadržavaju krutost prethodnih aluminijskih membrana, no daju još više jasnoće i prirodne teksture, što je pogotovo čujno kod vokala i akustičnih instrumenata.

AE 3002 smo u našoj slušaonici slušali s pojačalima prikladnih kategorija, koja ovisno o željama slušatelja mogu biti logičan izbor uz novu seriju 300 - Denon PMA-900HNE ili Yamaha R-N1000A, Audiolab 7000A ili Arcam A15. Naša slušaonica nije mala, pa je uz ipak manje samostojeće zvučnike dobrodošao i subwoofer - KEF Kube 12 MIE, REL T7/x ili naravno Acoustic Energy AE Sub - pa je tako u konfiguraciji sa subwooferom svakako bila preferirana i tako se uz 3002 najviše i uživalo u slušanju.

Zanimljivo je koliko dosljedno Acoustic Energy nudi "svoj zvuk" kroz sve modele i serije, nudeći sve više jasnoće kako birate bolju seriju, odnosno više punoće kako birate veći model. No kod svih možete očekivati vrlo uravnotežen i jasan zvuk, od najdubljih do najviših tonova koje mogu reproducirati, bez zamora kroz duže slušanje, i uz mogućnosti smještaja prilagođene najčešćim stambenim prilikama. Dakle i blizu stražnjeg zida i s manjim međusobnim razmakom.

Zvuk ostavlja jako dobar dojam bez obzira na izvor - streaming, CD, a u ovom slušanju imali smo rijetku priliku uživati i u slušanju ploča uz jako fini gramofon - Thorens TD1600 sa ekskluzivnom zvučnicom Ortofon 2M Black LVB 250.

Spomenuti gramofon i zvučnica zaslužuju opširniji osvrt (klik ovdje), pa zasad samo najkraće - poznavaoce Thorensa će TD1600 odmah podsjetiti na dobro poznati TD160, model s remenskim pogonom koji se počeo proizvoditi 1972. godine, pa je TD1600 najnoviji primjerak također uspješne evolucije, a zvučnica na njemu je specijalno izdanje Ortofonove 2M black, koja ionako slovi kao jedna od najboljih MM zvučnica. Specijalno izdanje obilježava 250 godina od rođenja Ludwiga Von Beethovena, a jedno od najvažnijih osobina tog izdanja je igla na boronskom kantileveru.

Zvuk dobrih ploča s dobrih gramofona i zvučnice poput Thorensa TD1600 ili znatno pristupačnijeg Pro-Jecta Debut EVO2 uz zvučnike Acoustic Energy AE 3002 je vrlo prirodan, i u tonskom smislu i u načinu na koji se s lakoćom i slojevito prostor puni između zvučnika i oko njih. Uživancija...



Vidimo se u slušaonici :)

