Predstavljamo monitorske zvučnike Falcon Acoustics LS3/5a "50th Anniversary"

Monitorski zvučnici poznate britanske kuće BBC te njihove oznake LS3/5a jedni su od najdugovječnijih audio proizvoda te se u ponudi nalaze praktički nepromijenjeni od 1975. godine

Monitorski zvučnici*** poznate britanske kuće BBC te njihove oznake LS3/5a jedni su od najdugovječnijih audio proizvoda te se u ponudi nalaze praktički nepromijenjeni od 1975. godine. Već naslućujete da za tako nešto mora postojati jako dobar razlog.

*** Monitorski zvučnici postoje u vrlo velikom rasponu veličina i primijenjenih tehnologija, i na kraju vrlo različito i zvuče, no zajedničko im je to što su namijeni tome da na njima tonski majstori slušaju ono što trenutno snimaju ili na neki način tonski obrađuju. To naravno ne znači da su "monitori" samim time pogrešan izbor za uživanje u slušanju glazbe u vlastitom domu. No neki će se kućnim uvjetima lakše prilagoditi, drugi teže.

U sada već pedeset godina dugom periodu LS3/5a BBC monitore su po vrlo strogoj i nepromjenjivoj BBC-ovoj specifikaciji proizvodile razne renomirane marke, no ovaj primjerak kojega opet britanski Falcon Acoustics nudi u vrlo ograničenoj "50th Anniversary" Limited Edition seriji od ukupno samo 100 pari smatra se najboljom verzijom najlegendarnije male zvučne kutijice. Na slici gore postavljeni su na Falcon Acoustic stalke specijalno rađene za BBC LS3/5a monitore.

Falcon Acoustics LS3/5a "50th Anniversary" proizvedeni su u potpunosti u Velikoj Britaniji, svi dijelovi su specijalno rađeni samo za taj model, a ograničeni broj primjeraka u ovoj seriji diktira i činjenica da je mnoge za ovaj model nužne materijle danas moguće nabaviti samo u vrlo ograničenoj količini.

Za zvučnike ovakvih dimenzija obično se kaže "shoebox size", no za LS3/5a treba dodati i da je ta kutija za cipele dječja. Najmanji BBC monitori doista su mali, sa bassrednjetonskom jedinicom promjera samo 12.5 centimetara. Već time je jasno da su to zvučnici za mali mali prostor i za slušanje s male udaljenosti. Također je dobro poznato što BBC monitori LS3/5a ne mogu - ne mogu svirati glasno te ne mogu prenijeti velike dinamičke raspone. No ono što mogu je ono što ih drži jednim od najcjenjenijih audio proizvoda već pedeset godina.

Zvuk ovih Falcona je fantastično prirodan i fluidan. Glasovi, zvuk akustičnih instrumenata, prostor koji se čuje između zvučnika i između samih instrumenata u zvučnoj slici koju stvaraju. No iznad svih dijelova je uvijek "cjelina" koju ovi monitori prezentiraju s vrhunskom lakoćom, bez ikakvog napora koji bi se inače vrlo brzo prenio u slušatelja i stvorio onaj poznati "slušni zamor".

Ovi monitori su vrlo niske osjetljivosti (83dB/W) te za današnje pojmove visoke impedancije (15 Ohma), no u za njih adekvatnim prostornim uvjetima ne traže nužno pojačala velike snage. Niti bi veliku snagu mogli podnijeti. No već i pogled na cijenu ovih monitora sugerira kvalitetu pojačala među kojima ćete za njih tražiti idealnog partnera. "Idealno pojačalo" ne mora nužno biti jako visoke cijene, no BBC LS3/5a monitor je uređaj koji će od vlasnika doista tražiti više angažmana oko traženja pojačala, kabela i općenito ostatka sistema kako bi iz njih dobio sve što mogu dati.

U našoj slušaonici na Zagrebačkom Velesajmu možete poslušati i provjeriti kako čarolija Falconovih zvučničkih legendi djeluje na vas.

Vidimo se u slušaonici :)

Prijavite se za termin u našoj slušaonici i poslušajte uživo. - Rezerviraj termin za slušanje –