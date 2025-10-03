Martin Logan Classic ESL 9 - hibridni elektrostatski zvučnici u ponudi Ronisa

Elektrostatski zvučnici Martin Logan Classic ESL 9 na prvi pogled se ne razlikuju bitno od njihovih modela kakvi su u ponudi već tridesetak godina, no popis inovacija koje donosi ova generacija "hibridnih elektrostatika" je vrlo dug, a njihov utjecaj vrlo značajan.

Hibridni elektrostatik znači da je zvučnik jednim dijelom elektrostatski panel, a drugim klasični dinamički zvučnik u kutiji. Hibridni je zato što je kod zvučnika u formi panela iz više razloga potrebna vrlo velika površina kako bi mogli dati dubok i snažan bas. Ni dva kvadratna metra tu nisu previše, no i takav pristup donosi svoje nemale probleme. Konstruktori se zato fokusiraju na ovakvo, puno praktičnije rješenje, gdje je elektrostatski dio zadužen za "fini dio zvuka", srednje i visoke tonove, a dubina i sila postižu se dobro poznatim i moćnim klasičnim zvučnicima u kabinetu.

ML Classic ESL 9 ima blago zakrivljeni panel kojim postiže ravnomjerno širenje zvuka u prostor, a zvuk se jednako širi naprijed i natrag. Ako se zvučnike poput ovog postavi optimalno u prostoru, ponajviše to znači barem metar od zida iza njih, efekt osjećaja da ste ušli u prostor u kojem se glazba snimala je vrlo zavodljiv i nezaboravan. Paneli u ovoj generaciji imaju novi, još krući okvir koji nadalje optimizira širenje zvuka iz panela.

Najvažnija inovacija je konstrukcija samog panela. Primjetit ćete da je sam panel vrlo transparentan, odnosno da se sastoji od metalne ploče na kojoj je sprijeda i straga bezbroj rupica. Nova istraživanja i magnetski materijali omogućili su da panel svira još prirodnije uz površinu s još više i još većih rupica. Kabinet zvučnika ML Classic ESL 9 koji je ujedno i postolje za panel je zvučna kutija s dvije specijalne aluminijske 20 centimetarske bas jedinice. Jedna je na prednjoj a druga na stražnjoj ploči. Ovi zvučnici su u potpunosti pasivni, pojačalo pokreće i bas i panele, no uz njih je priložen adaper koji morate spojiti na zvučnike i uključiti u struju, a oni osiguravaju potreban napon na statorima panela.

Upravo je odmah primjetna prirodnost ono što audiofile privlači zvuku ovakvih zvučnika, vokali, akustički instumenti u raznim vrstama glazbe, jednostavno se događaju ispred vas. Naravno, uz zvučnike ove klase primjerena elektronika je imperativ. Logane smo slušali uz pretpojačalo s ugrađenim streamerom Primare Pre35 Prisma DM36 te pojačalo snage Primare A35.2. Uz ove uređaje Logani slobodno dišu, i u smislu snage i smislu zvučne pozornice koju stvaraju.

Pojačalo smo sa zvučnicima povezali kabelima Cardas Audio Clear Sky X4, a s pretpojačalom balansiranim kabelima Audioquest Black Beauty XLR.

Iz strujnog filtera Audioquest Niagara 1200, u pojačalo i pretpojačalo struju prenose kabeli Audioquest Monsoon i Blizzard X TRM.

Vidimo se u slušaonici :)

Prijavite se za termin u našoj slušaonici i poslušajte uživo. - Rezerviraj termin za slušanje -