Ako radite od kuće, zašto ne biste (i) s plaže?

Raditi od kuće dosad smo naučili gotovo svi, no ako svoj kućni ured želimo pretvoriti u pokretni, trebat će nam vrhunska periferija sposobna nositi se s izazovima svih potencijalnih radnih okruženja

Ako je vjerovati trendovima, rad od kuće postaje naša budućnost. Brojne su tvrtke, osobito one u IT sektoru (Google, Microsoft, Bethesda, Electronic Arts, Ubisoft…), potvrdile da će i nakon prestanka pandemije svojim zaposlenicima makar povremeno omogućiti rad od kuće, a dio članova naše redakcije rad iz kućnog ureda prozvao je novim normalnim, odnosno stvarnosti iz koje nema povratka.

Veća fleksibilnost koju rad od kuće donosi pojedincima sasvim će sigurno dovesti do takozvanih radnih godišnjih odmora, odnosno perioda kada ćemo posao preseliti iz kućnog ureda u ured na nekom ljepšem mjestu. Svoj posao mnogi će ovog ljeta obavljati na terasama hotela, u lobijima zračnih luka ili, kamo sreće, na plažama. Zavaljeni u ležaljke smještene u debeli hlad, sasvim ćemo sigurno ovisiti o kvaliteti periferije. Odabrana periferija mora se moći nositi sa svim izazovima koje donosi rad u nepredvidivom okruženju – poput malih stolova ili reflektirajućih podloga – te istovremeno izgledati dobro. Što će ti tijelo za plažu, ako miš i tipkovnica izgledaju loše, zar ne?

Estetika i performanse ruku pod ruku

Korištenje trackpada na prijenosnom računalu, osim u iznimnim slučajevima, jedan je od najvećih grijeha današnjice. Osim što su neprecizni, pomaci prstom po toj omraženoj podlozi umaraju šake, pa posao postaje teži. Miševi poput Logitechovih bežičnih modela MX Master 3 i MX Anywhere 3 tom problemu doskaču na najbolji mogući način – iznimnom svestranošću, odličnom ergonomijom i vrhunskim performansama.

Model MX Master 3 napredniji je u paru, a namijenjen je najzahtjevnijim korisnicima koji ne prihvaćaju kompromise. Njegov prepoznatljiv oblik osigurava maksimalnu udobnost, a bogata ponuda dodatnih tipki olakšava svaki posao. Posebno su zanimljiva čak dva kotačića – jedan s gornje strane, a drugi na lijevom boku – zahvaljujući kojima navigiranje bespućima proračunskih tablica više nije horor. Gornji kotačić podržava Logitechov čuveni infinite-scroll, koji je zahvaljujući tehnologiji MagSpeed™ Electromagnetic postao još bolji. Ta tehnologija omogućuje brzo i precizno listanje do 1.000 linija u sekundi i to bez neugodnog kliktanja. S tvorničkim profilima za niz popularnih specijaliziranih aplikacija za uređivanje fotografije, videa, uredski rad i slično, te podrškom za konfiguriranje vlastitih profila, MX Master 3 najmoćniji je uredski miš na svijetu.

Onima koji cijene prenosivost u pomoć priskače MX Anywhere 3. Ovaj svestran i kompaktan mališan teži svega 99 grama i dostupan je u tri boje – crnoj, bijeloj i ružičastoj – estetski je šampion i rado viđen gost na svakom radnom stolu. Također opremljen novim MagSpeed™ Electromagnetic kotačićem i parom programabilnih tipki na lijevoj strani, olakšava posao u pokretu, bilo da ga koristimo na prijenosnom računalu ili tabletu.

Oba miša opremljena su moćnim laserskim senzorima i koriste tehnologiju Darkfield™ Tracking. Ta tehnologija omogućava praćenje pomaka na svim podlogama. Bilo da ih držimo na sjajnom mramornom šanku hotelskog lobija, nelakiranom drvenom stolu obližnje konobe, ili staklenim površinama, miševi ostaju maksimalno precizni i pouzdano prate sve pomake. MX Master 3 i MX Anywhere 3 napaja moćna baterija s autonomijom od 70 dana, te podrškom za brzo punjenje putem USB-C konektora, koje osigurava do tri sata rada nakon samo minute punjenja, pa ih bez straha da ćemo ostati bez baterije možemo ponijeti na dugi let ili plažu.

MX Master 3 i MX Anywhere 3 moguće je upariti s do tri uređaja istovremeno pomoću Wireless i Bluetooth tehnologija, te se tako između laptopa i tableta prebacivati jednostavnim pritiskom tipke na mišu. Slično tome, zahvaljujući tehnologiji Flow, miševe možemo paralelno koristiti na više računala, te se između njih prebacivati prelaskom kursora van granica ekrana. Ova tehnologija omogućuje nam i lako dijeljenje datoteka između uređaja, te uklanja potrebnu za korištenjem memorijskih kartica ili cloud servisa.

Prva u klasi

Logitechovu liniju MX dosad su činili samo miševi, no to se promijenilo lansiranjem divne bežične tipkovnice MX Keys. Ova Bluetooth tipkovnica posebna je već na prvi pogled. Njenom prednjom stranom dominiraju gusto posložene tipke kojima ova tipkovnica pune veličine duguje svoje skromne gabarite. Kompaktne dimenzije uparene s čvrstim, monolitnim dizajnom metalne baze kućišta osiguravaju maksimalnu stabilnost tipkovnice na podlozi, ali i pojedinačnih tipki, što za rezultat ima vrlo tih i precizan rad.

Tipke Perfect Stroke osiguravaju maksimalnu efikasnost i udobnost tipkanja u svim uvjetima, a zahvaljujući iznimno tihom radu pogodne su za rad u knjižnici ili u kući kad ukućani snivaju.

MX Keys opremljena je novim sferno udubljenim tipkama Perfect Stroke koje se brinu da prsti sjedaju na optimalno mjesto. Tipkovnica koristi novo pametno pozadinsko osvjetljenje koje se automatski prilagođava uvjetima prostora u kojem radimo, te isključuje nekoliko sekundi nakon što prse odmaknemo s tipkovnice, štedeći energiju i produljujući već impresivnu autonomiju od 10 dana s uključenim, odnosno do 5 mjeseci s isključenim osvjetljenjem. Poput miševa linije MX, tipkovnicu MX Keys možemo upariti s do tri uređaja istovremeno, te se između njih prebacivati u hodu, namjenskom tipkom Easy-Switch.

Nove tehnologije, pametna dizajnerska rješenja i svestranost novih Logitechovih periferija čine ih idealnim suradnicima u suboptimalnim radnim uvjetima. Bilo da se nađete u kući, kafiću, pa čak i na plaži, MX Master 3, MX Anywhere 3 i MX Keys rad će učiniti ugodnijim.