Arcam Radia serija audio opreme u Ronisu

Tijekom jeseni 2023. godine Arcam je predstavio vrlo zanimljive novitete u vidu svoje nove Radia serije koju čine tri pojačala, jedan streamer i jedan CD player, odnosno A25, A15, A5 te ST5 i CD5. Arcamu je odmah dobro krenulo s novom serijom jer je pojačalo A15 u časopisu What HiFi proglašeno sveukupno najboljim integriranim pojačalom za 2023. godinu, no time je i letvica očekivanja od cijele serije postavljena vrlo visoko.

Prvi dojam Radia serije su nam u našoj nestrpljivosti, onako iz kutije pa ravno na policu, formirali Arcam A5 i ST5 u kombinaciji s cjenovno neprikladnima, ali prvima pri ruci, samostojećim zvučnicima Revel Concerta2 F35 – hmmm…, glatko, pristojna jasnoća, dobra ravnoteža, dobra sredina, potentno, odlična slika između zvučnika. Arcam izgleda ima nešto. No za daljnje i točnije dojmove svakako ćemo se morati potruditi više.

Arcam Radia Cijena (EUR) Snaga (W) A5 integrirano pojačalo 849 2x50 / 8 Ohm A15 integrirano pojačalo 1239 2x80 / 8 Ohm ST5 streamer 939 -

Za očekivati je da će iz Radia serije tri najtraženija uređaja biti pojačala A5, već nagrađeni A15, te streamer ST5. Lako je izguglati lijepe slike, opise dizajna, konstrukcije i tehničke podatke, no nas je zanimalo što se od tri Radije može očekivati u stvarnom spoju sa zvučnicima koji će im najčešće biti prirodni partneri. Recimo da su to mali zvučnici cijena od 600 do oko 1500 eura za par, no s obzirom da su pojačala počela stjecati reputaciju da se mogu natjecati i iznad svoje kategorije u miks ćemo možda ubaciti i neki zahtjevniji zvučnik.

Novi Arcami spremni za opsežni listening session u Ronis slušaonici na Zagrebačkom Velesajmu

Za ovaj eksperiment na centralno mjesto u slušaonici tri smo Radije smjestili na policu od Norstone Como elemenata (Base, 2, 3), a slobodni prostor oko nas za jednostavnije izmjenjivanje opremili sljedećim zvučnicima; KEF Q350 i LS50 Meta, Dali Oberon 3, Klipsch RP-600M, Acoustic Energy 300, Focal Aria 906, Wharfedale Linton, i Revel Concerta 2 M16. Ideja je da svakom od navedenih zvučnika damo nešto vremena i glazbe uz Arcam A5 i A15 pojačala, kako bismo saznali kako općenito zvuči određeni spoj, u smislu koliko si međusobno komplimentiraju karakteri pojačala i zvučnika te kakva je u bilo kojem spoju - zvučnik / Arcam pojačalo - čujna razlika između modela A5 i A15. Prve recenzije sugeriraju kako razlika nije mala.

Jasno je da i bez opsežnog preslušavanja očekujemo da je A15 u svakom spoju bolji od A5, no zasigurno će biti kombinacija u kojima dobitak s boljim pojačalom ipak evidentno nije isplativ i zanimljivo je to i osjetiti vlastitim ušima. Veliki dio audiofila zapravo nikad nije iskusio potpuni potencijal svojih omiljenih zvučnika ako im nisu priuštili pojačala koja im cijenom možda i nisu u odnosu otprilike 1:1, odnosno da su osjetno više cijene od zvučnika. Ne znači da o tome treba razmišljati kao da je u pojačalima samo nebo granica, no ako imate kombinaciju zvučnika od naprimjer 1000 eura i pojačala od 800, svakako jednom napravite eksperiment da poslušate iste zvučnike s pojačalom koje im po karakteru i osobinama također odgovara, ali je cjenovno i tehnički iz neke klase iznad, recimo 1600 ili 2400 EUR, barem da osjetite što se događa u zvuku kad u kombinaciju ulazi amplifikacija više kvalitete (i snage) te da za eventualne zamjerke zvučnicima možda cijela krivica i nije u njima.

U svim kombinacijama ćemo koristiti strujnu letvu s filtracijom AudioQuest PowerQuest 3, strujne kabele AudioQuest NRG-X3 i Black Rhodium Fusion, digitalni optički kabel AudioQuest Forest te zvučnički kabel AudioQuest Rocket 33 terminiran posrebrenim bananama. Za standmount zvučnike tu su stalci Norstone Stylum 2 punjeni kuglicama Norstone Acoustic Metal Beads. Streamat ćemo glazbu s Tidala u CD kvaliteti i iznad nje. Razmak između osi zvučnika u svim kombinacijama između 2.2 i 2.6 metara.

KEF Q350

Mali KEFovi daju vrlo „kompletan“ zvuk koji ne zaziva nikakve želje da nešto bude bilo kako drugačije. Vrlo izbalansirano, tečno, do mjere u kojoj se teško natjerati da stvar prekinete na pola i prijeđete na sljedeće. Za bolji zvučnik možete željeti da sve to ostane tako i bude još veće, dinamičnije i prostranije. Ako tjeramo mak na konac, onda je to možda mrvicu na tamnu stranu, no ovako kako je, super je pogođeno. Kod bilo koje vrste glazbe zvuk daje dojam da im ništa nije teško, prezentacija je podešena tako da je očito da je cjelina najvažnija, no ipak se u boljim snimkama svako malo pojavi i neki detalj u prostoru koji ugodno iznenađuje.



Prvi zvučnik za slušanje i već smo se uhvatili u krivoj pretpostavci. Arcam A5 i Q350 doista ostavljaju dobar dojam, ali bez obzira na sve što je o pojačalima spomenuto u uvodu, ipak je zvučalo kao da je ovo što čujemo s A5 ujedno i limit KEF-a Q350. Ništa ne naslućuje da bi bilo kakvo bolje pojačalo doista moglo probiti već ionako široku granicu za tako mali zvučnik cijene 600 eura. No Arcam A15 doista nas je već na prvu demantirao. Tonski je to praktički isto kao i s A5, no pozornica je šira, punija, slojevitija i granica ugodnog slušanja proširila se i na gore i na dolje. Vokali koji su se s A5 doimali kao da smo im našli gornju granicu glasnoće a da su i dalje ugodni i realistični, A15 pomiče još malo prema gore. Na sličan način stvara i dojam da daje više „svega“ i dok se sluša tiše od A5. Q350 su sa Arcamom A15 prezentirali raskošniji zvuk nego s A5, a upravo je Q350 možda i najsavršeniji primjer za kombinaciju u kojoj ima smisla da pojačalo bude duplo skuplje od zvučnika. Radije i Q350 su kombinacija koja izvrsno prenosi emocije u glazbi, Pretpostavimo onda da je ovo uzorak koji će se pojavljivati i nadalje.

Acoustic Energy AE300

Najmanji zvučnik u ovom slušanju na prve taktove tim više iznenađuje velikom slikom koju stvara i detaljima u toj slici, a isto kao kod Q350 ta slika postaje još veća i bogatija kad ih nakon A5 poslušamo uz A15. Sredinu između zvučnika bolje pune na nešto manjem međusobnom razmaku od ostalih, a u ovoj kombinaciji naglasak je na koherentnosti, točnosti, vokalima koji imaju ljepotu i ne iskaču iz slike. Sve je detaljno taman koliko je optimalno za zvučnike koji nemaju duboki bas i jako su dobar izbor za male prostore ili one kod kojih se pokazalo da prenaglašavaju dublji bas. U manjem prostoru će logično zvučati i energičnije i dinamičnije. AE300 se čine kao tonski vrlo neutralni, mogli bi se snaći i s nešto tamnijim i svijetlijim pojačalima od A5 ili A15.

Dali Oberon 3

I taman kad pomislite da u istoj cjenovnoj klasi više ništa neće biti ništa kao prethodnici, Oberon 3 uz A5 istu glazbu prezentira vrlo zvonko, vibrantno, sa super pogođenim basom, dobre dubine i volumena, vrlo ugodan, zabavan i energičan sa svakom glazbom koja ima naglašeni ritam. Visokotonsko područje je malo istaknuto, no s oba pojačala svejedno zvuči glatko i pitko, dok je na nekim snimkama jednostavno prekrasno. Efekti u prostoru su istaknutiji nego na Q350, jako lijepi zvuk klavira, teksture činela odlične. Kao i kod prethodnika, uz A15 prostor i dinamika još malo narastu i cijela prezentacija je još malo zanimljivija.

Klipsch RP-600M II

Klipscheve zvučnike prati reputacija oštrih, a i već isprva se čuje da definitivno nisu na tamnoj strani. No uz A5 ili A15 sigurno nisu „oštri“. Efekt horne je čujan, što nužno nije loše, i zapravo je slično drugim zvučnicima koji imaju istaknutije visokotonsko područje, no ovdje je to u nešto većoj mjeri i možda u malo širem području. Na nekim snimkama je to vrlo dobrodošlo, na drugima nije. Dinamika basa ide prilično u smjeru doista velikih zvučnika, s kojima bas više osjećate nego što ga čujete. Bas ima dobre teksture, fino su prezentirane nijanse u midbasu , udarci po bubnju su uvijek jasni i sa puno boje.

Super odgovaraju za glazbu kojoj godi da se „u nju uvučete“, odnosno onu u kojoj treba osluškivati fine elemente. Kao i sve dobre horne daju osjećaj da čujete više i jasnije, no za glazbu koja navaljuje kao stampedo to može biti previše, no puno ovisi o snimci.

Iako je RP-600M II zvučnik većeg zvuka, i A5 se s njime dobro snalazi, sve one prednosti koje donosi A15 ostaju, ali Klipsch je evidentno lakši za pogon. Ako tražimo neutralnu prezentaciju, onda nije idealan partner Arcamu, trebalo bi tražiti nešto jednako jasnog zvuka, ali s manje visokih. No s druge strane, zbog kvaliteta koje ova kombinacija ima, vrijedilo bi se potruditi sve podesiti i s nekim DSP rješenjem.

Revel Concerta2 F16

Na prvu je jasno ima više dubljeg basa od svih ostalih dvosistemskih standmounta. Ali zbog potrebe za kontrolom tog dubljeg basa nema nikakve dileme da je A15 razina kvalitete pojačala koju traži, dok mu A5 mu može dati tek dio od onoga što može. Sasvim uvlači u slušanje, a također su vrlo ugodni za slušanje većih sastava ili orkestara i kompleksnije glazbe. Daju uvid u detalje, ali ih je lako pratiti, ne umaraju na dulji rok čak ni uz glasnije slušanje. Nisu prigušeni u visokima nego možda malo u višem srednjem području pa bi osim uz neutralno bili i dalje zanimljivi za slušanje i uz neko svjetlije pojačalo. Daju odličnu sliku između zvučnika u kojoj se i po širini i dubini događa puno. Prošli smo veliki raspon ozbiljne glazbe uz A15 i F16 i dojam je da je te zvučnike netko ugodio za slušatelje koji na njima neće ocjenjivati svoju opremu i snimke već doista slušati i duže komade od početka do kraja. I pritom prilično uživati.

Focal Aria 906

Aria 906 audiofilsku glazbu prezentira slično Revelu F16, profinjeno, jasno i moćno, ali kod žešće pop-rock glazbe lako se primjećuje istaknutije srednje područje nego na Revelu, što takvoj glazbi daje realističniji štih. No i dalje nisu naporni, naprotiv, vrlo su zanimjivi za slušanje. Bas je ugođen s nešto manje dubine i vrlo je artikuliran. Sve u svemu prilično zabavno, iako je sve malo manje prpošno od Revela. Odlični zvučnici, a također Aria 906 je i jasan primjer razlike u zvuku koju A15 omogućuje u odnosu na A5.

KEF LS50 Meta

LS50 Meta zvučne osjetno profinjenije u teksturama i atmosferi od zvučnika slične veličine, ali niže cjenovne kategorije, no isto tako osjeća se i dinamička suzdržanost u odnosu na tek malo veće zvučnike i s malo većim promjerom bas-srednjetonca. Tonski je vrlo uravnotežen, pa bez obzira na nešto nižu dinamiku basa ne zvuči nimalo tanko ili svijetlo, naprotiv, to je jedan puni zvuk i ravnotežom je očekivano prilično sličan Q350. A slično kao i AE300, LS50 je fino rješenje za male prostorije u kojima će i sasvim mali zvučnici zvučati prilično energično i dinamičnije. Vrlo su ugodni za slušanje na dulje staze, jako lijepih vokala i jako lijepo pune prostor između zvučnika.

LS50 Meta upravo izaziva i na spajanje sa subwooferom, što smo odmah i učinili s također KEFom KC62. Ne zato što LS50 sami za sebe djeluju "tanko", već zato jer osvajaju finoćom. Dodavanje subwoofera ne mijenja karakter LS50 Meta, ali je za ukupni dojam itekako dobrodošla popuna u dubokom basu. Rezultat je sistem s malim dimenzijama zvučnika koji ostavlja iznimno jak dojam.

Wharfedale Linton

Pogotovo nakon slušanja manjih zvučnika iz ovog osvrta Lintoni zvuče otvoreno i jednostavno veće od svega, s naznakama dinamike i atmosfere kakvu daju doista veliki zvučnici, oni znatno veći i od Lintona. Zanimljivo ih je slušati i tiho. Takav dojam lakoće daje slušanje s oba Arcama, i A5 i A15, što bi trebalo značiti da im odgovaraju i pojačala manje nominalne snage, ali visoke kvalitete. Slušaju se s maskama, jer su one napravljene tako da donekle oblikuju željenu disperziju zvuka, i također s logotipima na maskama koji su okrenuti prema van, i na svojim stalcima.

Za dobru sliku između zvučnika odgovara im nešto manji razmak, manji nego kod svih ostalih zvučnika koje smo slušali. Njihovi konkurenti po cijeni u srednje-visokotonskom području zvuče nešto uglađenije od Lintona, iako to područje na Lintonim samo po sebi nije istaknuto. No privlačnost Lintona leži u onome što se često naziva fun-factorom, a zapravo su dobre dinamičke sposobnosti i raspon u basu, sve zajedno u dobroj ravnoteži s ostatkom zvučnog spektra.

Dolje ARCAM A15, u sredini, A5, na vrhu streamer ST5, u trajnom setupu radi ispravnog hlađenja pojačalo stavite na vrh

I zatim jedan korak dalje

S obzirom da smo Arcam A15 slušali i sa zvučnicima upola niže cijene, morali smo ga probati i s barem jednima koji su cijenom osjetno iznad. Revel Concerta2 F35 kao da ima i nešto manje dubokog basa od manjeg M16, iako im ne nominalno bas odziv jednak. No logično skoro trostruko veći F35 ima osjetno bolje dinamičke sposobnosti pa je cijela zvučna slika veća, bogatija i privlačnija iako je tonska ravnoteža vrlo slična i sve ono rečeno za M16 može se reći i za M35, ali je sve to na M35 još značajno bolje.

Arcami A5 & A15 su se kroz slušanja ovih desetak zvučnika pokazali kao pojačala koja imaju neutralnu tonsku ravnotežu i karakter koji je omogućavao zvučnicima zvučati najbolje što mogu, u naravno razumnim cjenovnim granicama. Imaju dovoljno snage za sve zvučnike koji bi im mogli biti partneri, a ako iz Radija serije želite i malo više, korak sa A5 na A15 je svakako isplativ. Streamer ST5 je izvrstan.



Kako nas je znatiželja ispočetka potaknula da i A15 poželimo čuti i sa zvučnicima polovice njegove cijene, tako smo i posljednje odslušani Revel F35 morali probati i s nečim osjetno „jačim“, za što je poslužio također intergirac Primare Prisma I35. I eto, jasno da razlike nisu nebo i zemlja, no u prostoru su se pojavili neki novi detalji, neke teksture postanu jasnije, neke dimenzije životnije, i kao što svi odavno znamo opet smo u igrama bez granica.

ZVUČNICI Cijena (EUR) Visina (cm) Sistem KEF Q350 589 36 2 coincident Acoustic Energy AE300 799 do 849 30 2 Dali Oberon 3 629 35 2 Klipsch RP-600M II 799 40 2 horn Revel Concerta2 M16 1189 37 2 Focal Aria 906 1298 39 2 KEF LS50 Meta 1289 30 2 coincident Wharfedale Linton 1249 57 3

Ono najvažnije, a možda vas ne košta ništa, kad nabavite dobro pojačalo i zvučnike, potrudite se da stvarno iscrpite mogućnosti nalaženja optimalnog smještaja zvučnika i mjesta za slušanje. U tom trudu i zabavi živi onaj krajnji tuning koji u mikro pomacima može dobar zvuk pretvoriti u fantastičan.

Vidimo se u slušaonici :)