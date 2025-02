Bez pretplate - nabavite trajni Office paket već od 15,29 € - Godeal24

Znate li da je Microsoft upravo povisio cijenu svojih 365 pretplata po prvi put u više od desetljeća? To znači da ćete plaćati dodatnih 36 € godišnje samo za dobivanje Office aplikacija. Za one kojima je dosta poskupljenja i pretplate, još uvijek postoje verzije Microsoft Officea koje možete posjedovati ili barem dobiti licencu uz jednokratnu naknadu. Putem ponude Best Microsoft Deals nudi vam trajno aktivirane Office paket i originalne operativne sustave uz ogromne popuste. Posebno obratite pažnju na Microsoft Office 2021 Pro licencu koja je u prodaji za samo 35,74 €, a ne po punoj cijeni od 439 €. Samo jedno jednostavno plaćanje od 35,74 € i spremni ste za cijeli život. Ovo je Microsoftov službeni Office Suite koji sadrži Word, Excel, PowerPoint i nekoliko drugih popularnih alata. Ako držite do svakog eura u džepu, tu je Microsoft Office 2016 Pro kojeg možete pronaći za oko 20 € manje - samo za 15,29 €. To je svakako starija verzija Officea, ali dugogodišnji korisnici Worda ili Excela znat će da se u tom svijetu nije dogodilo mnogo velikih promjena. Ima veliku većinu funkcionalnosti koje vidimo danas.

Nakon odabira artikla, krenite u proces kupnje, nastavite kao gost (ili kreirajte novi račun), a zatim ispunite polja s traženim podacima za račun.

Odaberite CWALLETCO kao platformu plaćanja i nastavite na sljedeći korak.

Odaberite željeno sredstvo plaćanja. Savjetujemo da koristite PayPal.

Godeal24 je online trgovina koja prodaje ključeve za računalne operativne sustave, uredski softver i softver za igre na globalnom tržištu. Godeal24 uvijek održava koncept kupca na prvom mjestu i donosi najbolje proizvode i usluge našim kupcima. Kako bi se poboljšalo korisničko iskustvo, proces kupovine Godeal24 vrlo je jednostavan. Nakon naplate, aktivacijski ključ softvera i detaljne upute za instalaciju bit će poslani na vaš e-mail u roku od nekoliko minuta. A oko procesa instalacije i korištenja, korisnici se u bilo kojem trenutku mogu obratiti Godeal24 profesionalnom timu korisničke službe koji je online 24/7.

Svojim visokokvalitetnim proizvodima i profesionalnim uslugama, Godeal24 je dobio ocjenu 4,9 i ocjenu zadovoljstva od 98% na TrustPilotu (neovisna platforma za korisnike za ocjenu usluge i kvalitete proizvoda), što je korisnička potvrda i priznanje Godeal24!

Kontaktirajte Godeal24: service@godeal24.com

Napomena: Ova objava označena je kao oglasni članak, a za sadržaj oglasnih poruka odgovoran je isključivo oglašivač. Za eventualnu pomoć pri kupnji i bilo kakva pitanja o proizvodu obratite se izravno trgovcu.