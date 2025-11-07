Black Friday dolazi ranije! Nadogradite na Windows 11 Pro po super cijeni, prije nego što ne nestane

Iskoristite promo kod HR35 za dodatnih 35% popusta na već snižene cijene softvera - kupite Windows 10 LTSC za 11 €, Windows 11 Pro za samo 19 eura ili kompletan Office 2016 Pro paket za samo 24 eura - VIP-CDKdeals.com

Blagdanska šoping groznica uskoro počinje - i ove godine najbolja ponuda za Black Friday nije za gadgete ili igre, već za sustav koji ih sve pokreće. Microsoftova podrška za Windows 10 završava, što znači da je savršeno vrijeme za nadogradnju na brži, sigurniji i pametniji softver pa preporučamo kupnju Windows 11 CD Keys. A evo i dobrih vijesti - ne morate čekati Black Friday da biste uštedjeli! Naša partnerska stranica vip-cdkdeals rano započinje Black Friday s ogromnim popustom od 35% na originalne Windows 11 Pro aktivacijske ključeve.

Windows ponuda (promo kod HR35)

Office ponuda (promo kod HR35)

Kako kupiti softver uz pomoć promotivnog koda?

Kao prvo, odaberite željeni proizvod i kliknite na košaricu ili "Kupi sada" ako je to sve što želite kupiti:

Nakon postupka kratke registracije ili prijave (ako već imate otvoren račun), posjetite košaricu s odabranim proizvodima. Unesite kod za popust „HR35“ i kliknite „Apply“. Nakon potvrde cijena će se umanjiti za 35%.

Nakon svega, jednostavno nastavite na završni korak i odaberite željeno sredstvo plaćanja. VIP-CDKdeals podržava i PayPal kao način plaćanja, što vam toplo preporučamo iz sigurnosnih razloga. Aktivacijski ključ će vam stići e-mailom.

Kako aktivirati Windows 11 licencu?

Aktivacija Windowsa jednostavan je proces. Nakon što ste kupili aktivacijski ključ, nanovo instalirajte Windows 11 koji ste prethodno skinuli sa službenih stranica i slijedite daljnje korake.

1. Unutar instaliranog Windows 11 OS-a uđite u Settings (tipka Win > Settings)

2. Unutar izbornika System odaberite Activation

3. Unesite kupljeni aktivacijski ključ na predviđeno mjesto (Change Product Key)

U slučaju bilo kakvih poteškoća, na raspolaganju vam je korisnička podrška putem e-maila service@vip-cdkdeals.com.

Napomena: Ova objava označena je kao oglasni članak, a za sadržaj oglasnih poruka odgovoran je isključivo oglašivač. Za eventualnu pomoć pri kupnji i bilo kakva pitanja o proizvodu obratite se izravno trgovcu.