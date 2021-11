Čak će i tech entuzijasti biti oduševljeni ovim hladnjakom: Upoznajte Samsung Bespoke!

Prošlo je vrijeme kada smo mogli samo maštati o uređajima i tehnologijama s kojima se danas susrećemo na svakom koraku. Od pametnih satova koji brinu o našem zdravlju, robotskih usisavača koji doslovno čiste umjesto nas, televizora s besprijekornom slikom i zvukom pa sve do hladnjaka koji štedi energiju i kreira savršeno mjesto za čuvanje namirnica. Govorimo o uređajima koji su impresionirali i one najzahtjevnije tech entuzijaste, a jedan od takvih je Samsung Bespoke hladnjak!

Moćnim komponentama do energetske učinkovitosti

Smart home postao je sve češći pojam, a njegova glavna karakteristika je da pomoću pametnih uređaja i naprednih tehnologija omogući što jednostavnije korištenje te, naravno, uštedu vremena i novca. Upravo zato se Samsung Bespoke hladnjak može nedvojbeno uključiti u tu priču. Hladnjak osigurava veliku razinu energetske učinkovitosti i tiši rad uz pomoć najinovativnije SpaceMax tehnologije s jedinstvenom izolacijom te kompresora s digitalnim pretvaračem koji automatski prilagođava potrebe hlađenja. Uređaj dodatno upotpunjava Metal Cooling Plate komponenta za sprječavanje nepotrebnog gubitka zraka te All-Around Cooling značajka zbog koje će sve namirnice biti jednako rashlađene - bez obzira na policu i mjesto na kojem se nalaze.

Top značajke koje čuvaju namirnice

Hladnjak s naprednim tehničkim komponentama definitivno je postao must have kućanski uređaj, stoga nas ne čudi što Samsung Bespoke niti jednom tech stručnjaku nije prošao ispod radara. Bespoke hladnjak sadrži Optimal Fresh + tehnologiju za održavanje do dva puta dulje svježine namirnica uz pomoć pretinaca koji se mogu organizirati u dvije posebne zone s različitim temperaturama hlađenja. Nadalje, važno je istaknuti Humidity Fresh + zonu kao ključnu značajku za stvaranje idealnog okruženja u kojem će namirnice ostati hrskave i sočne, dok se njene postavke konfiguriraju putem upravljačkog gumba. Vrlo simpatična funkcija je i Power Cool + Power Freeze s mogućnošću brzog hlađenja ili izrade leda.

Tech poslastica besprijekornog izgleda

Sa sigurnošću možemo reći da je posebnost Bespoke hladnjaka njegova moćna tehnologija zbog koje je postao svojevrsni flagship u kategoriji kućanskih uređaja, međutim njegov vanjski izgled nikoga ne ostavlja ravnodušnim. Ovu tech poslasticu krasi jedinstven i elegantan dizajn, korisnici na izbor imaju različite boje, materijale i module, a zbog svoje uobičajene dubine od 600mm stopit će se sa standardnim kuhinjskim ormarićima. Izvrstan Flex dizajn osigurava da korisnici sami konfiguriraju module prema svojim preferencijama, dok se na zadnjoj strani uređaja nalazi Clean Back sigurnosni poklopac koji štiti sve kabele i zavojnice te sprječava nakupljanje prljavštine.

Samsung Bespoke hladnjak zasluženo je zauzeo svoje mjesto na tronu najmoćnijih kućanskih uređaja, stoga iskusite i vi čari njegove tehnologije koja olakšava svakodnevicu, podiže kvalitetu života uz visoku razinu energetske učinkovitosti. Dodatno, osigurajte si i 5 godina jamstva na određene modele hladnjaka, perilica rublja, ugradbenih kuhinjskih uređaja i usisavača kupljenih od 1. rujna do 31. prosinca 2021. te za određene modela sušilica i kombiniranih perilica-sušilica kupljenih u periodu od 1. listopada do 31. prosinca 2021. godine. Za više informacija posjetite www.samsung.hr.