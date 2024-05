Hladnjak, perilica rublja i usisavač na umjetnu inteligenciju? Danas sasvim normalna pojava

Sjetimo se vremena kada su domovi bili osvijetljeni plamenom svijeća, kada su ljudi morali ručno paliti peći ili se sami brinuti o regulaciji temperature u svojim domovima. Danas, zahvaljujući umjetnoj inteligenciji i tehnologiji, domovi postaju sposobni prepoznati naše potrebe i prilagoditi se bez naše direktne intervencije. Ova evolucija tehnologije osigurava udobnije i praktičnije domove te istovremeno sigurnije i efikasnije obavljanje svakodnevnih zadataka nego ikad prije.

Napredak tehnologije olakšava svakodnevnicu

Nova linija perilica rublja s visokom energetskom učinkovitošću opremljena je naprednim značajkama umjetne inteligencije te predstavlja korak prema pametnom i povezanom domu. Linija uključuje modele A-10% i A-20% s visokom energetskom učinkovitošću i kapacitetima od 9 kg i 11 kg, kao i model perilice A-40% s iznimno visokom energetskom učinkovitošću i kapacitetom od 11 kg. Kapacitet perilica demonstrira kombinaciju funkcionalnosti s estetski privlačnim Bespoke dizajnom uz pomoć SpaceMax™ tehnologije. Dodatno, značajna ušteda energije, osobito izražena kod modela A-40%, postiže se putem inovativne Bubble Shot tehnologije koja omogućuje ravnomjerno prodiranje deterdženta kroz rublje, što rezultira optimalnim rezultatima pranja uz minimalnu potrošnju resursa.

Tehnologija koja potiče ekološku osvještenost

Osim smanjenja potrošnje vode za do 20 % i skraćenja ciklusa za pranje za do 25 %, ove perilice nude i AI Energy Mode način rada u SmartThings Energy sustavu. To omogućuje praćenje i optimizaciju potrošnje energije, što potiče ekološku osviještenost i smanjuje troškove. Uz to, pomoću Detergent Scan i Care Label Scan kroz SmartThings Clothing Care, korisnici mogu lako dozirati deterdžent i pratiti oznake za održavanje rublja, jednostavno skenirajući deterdžent ili oznaku s odjeće pomoću aplikacije. Također, AI Ecobubble™ i AI Wash dodatno poboljšavaju učinkovitost, prilagođavajući programe pranja prema vrsti tkanine i stupnju prljavštine te pametnim doziranjem vode i deterdženta kako bi se osigurali optimalni rezultati uz minimalan utjecaj na okoliš.

Još veća ušteda s pametnim hladnjakom

Energetski učinkovit i ekstra široki hladnjak sa zamrzivačem ističe se ugrađenim WiFi-jem i poboljšanom uštedom energije uz SmartThings Energy i umjetnu inteligenciju. Prema energetskim standardima EU, ovaj hladnjak dobio je energetsku ocjenu „A“, što ga čini prvim takvim Samsung hladnjakom. U tom procesu ključan je novi AI inverterski kompresor koji duže održava snagu i koristi manje energije, pritom održavajući umjerenu temperaturu u hladnjaku i smanjujući buku do 5 puta u odnosu na uobičajene modele.

Uz to, SmartThings AI Energy Mode omogućava korisnicima provjeru dnevne, tjedne i mjesečne potrošnje energije te procjenu mjesečnog računa potrošnje za električnu energiju. Obogaćen SpaceMax™ tehnologijom, ovaj hladnjak nudi više prostora za pohranu namirnica, ne narušavajući vanjski izgled; elegantan dizajn s potpuno ravnim vratima i udubljenom ručkom idealno se uklapa u moderne domove, dok njegovo nježno unutarnje osvjetljenje kontrolira svjetlinu i sprječava odbljesak, doprinoseći harmoničnom ambijentu.

Budućnost je stigla u ruke korisnika

No, kako bi korisnici stvorili još povezaniji dom i uživali u čišćem i prozračnijem prostoru sa svojom obiteljima i najmilijima, najsnažniji štapni usisavač tvrtke Samsung, Bespoke Jet™ AI, osigurava jednostavno i temeljito čišćenje svih vrsta podova zahvaljujući HexaJet motoru usisne snage do 280W. Uz praktični Pet Tool + alat, usisavač pruža učinkovito rješenje za uklanjanje tankih i neprimjetnih dlaka kućnih ljubimaca s različitih površina u domu. Kako biste se 100 % uvjerili u moćne performanse čišćenja, iskoristite posebnu promociju koja uz određene modele Jet usisavača donosi mogućnost povrata uređaja u roku od 100 dana od kupnje.

Nadalje, s obzirom na štetnost prašine za zdravlje, mlazni ciklon pruža visoku učinkovitost multiciklonske tehnologije zbog koje korisnici mogu uživati u pročišćenijem zraku. Usisavač možete povezati sa svojim Galaxy S24 Ultra pametnim telefonom ili bilo kojim drugim Samsung Galaxy pametnim telefonom putem SmartThings aplikacije, čime je omogućena prilagodba te upravljanje funkcijama i postavkama, uz pametnu samodijagnostiku koja provjerava njegov status i nudi prilagođene upute za održavanje.

Samsung Galaxy S24 Ultra

Kontinuiranim napretkom tehnologije, tvrtka Samsung mijenja način na koji živimo i upravljamo svakodnevnim zadacima u našim domovima, a integracijom naprednih rješenja koje pokreće umjetna inteligencija, ovi uređaji odgovaraju svim potrebama suvremenog načina života.