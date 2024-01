Umjetna inteligencija može upravljati kuhanjem, ali i pranjem rublja

Toliko smo bombardirani pojmovima AI odnosno umjetna inteligencija, da se ponekad teško snaći i proniknuti u značenje iza te dvije znakovite riječi. Za neke iza AI-a stoje očekivanja o sveobuhvatnoj inteligenciji koja će u Skynet stilu biti mračna za budućnost čovječanstva, dok su s druge strane umjereniji korisnici kojima je jasno da već godinama koriste komadiće velike slagalice pokretane algoritmima strojnog učenja i umjetne inteligencije u proizvodima kao što su kamere na pametnim telefonima, aplikacijama, chatbotovima ili strašnom ChatGPT-u.

Od recepta do savršeno pečenog komada mesa

I dok rasprave o AI-u traju, primjena ove tehnologije se nezaustavljivo širi i postaje dio svakodnevnih uređaja. Ako se maknemo od pametnih telefona gdje već očekujemo AI primjene, ona se već progurala do drugih dijelova svakog doma, pa se otvara niz novih zanimljivih pitanja. Može li vam umjetna inteligencija primjerice pomoći oko kuhanja? Da li uz mali poguranac možete od neznalice postati Mate Janković? S tom niti vodiljom postoje već uređaji koji u sebi integriraju jedan vid umjetne inteligencije. Pri tome ćete i dalje sami morati narezati sastojke i posložiti u posudu za pripremu hrane, ali da, AI vam doista može pomoći oko pripreme hrane. Centralno mjesto u kuhinji je pećnica, a kada ona dolazi s modulom umjetne inteligencije kao u slučaju modela s AI Pro Cooking sustavom, cjelokupno iskustvo kuhanja može se promijeniti. Samsung pećnica s Dual Cook i Dual Cook Flex sustavima dolazi opremljena jedinstvenim AI sustavom koji istovremeno rješava dva zanimljiva izazova, pomaže oko pripremanja hrane te omogućuje snimanje procesa pečenja.

Pećnica dolazi s AI funkcionalnostima kao što su prepoznavanje sastojaka i zaštita od zagorjevanja

Ako na TikToku pratite The Pasta Queen, popularni YouTube kanal Tasty ili se zabavljate uz BalkanDad videe, sada na jednostavni način pomoću ugrađene kamere možete snimati vaše jelo kako napreduje i napraviti npr timelapse video. Istovremeno, kamera ne služi samo za zabavu, već možete gledati kako jelo napreduje bez otvaranja pećnice.

Ugrađena kamera omogućuje praćenje procesa pečenja bez otvaranja vrata te snimanje procesa pripreme i napredne opcije poput timelapse videa kojeg lako iz aplikacije SmartThings Cooking možete podijeliti

Pametna pećnica dio je Bespoke kućnog ekusustava proizvoda koji osim prilagodljivog dizajna donose pametne i napredne opcije. Tako ova pećnica nema samo napredne AI funkcionalnosti već omogućuje Dual Cook Steam opciju istovremenog pečenja i kuhanja drugog jela na pari ili Dual Cook Flex pri čemu dvije zone pećnice rade neovisno jedna o drugoj i moguće je na različitim temperaturama istovremeno pripremati drugačiju hranu. Pećnica ima upravljačku ploču s LCD zaslonom od 4,3 inča kojim se upravlja na dodir i ima jedan gumb.

Osim pametnih funkcionalnosti Samsung NV700B 6-1 DCF pećnica dolazi s Dual Cook i Dual Cook Flex sustavima za istovremenu odvojenu pripremu dva jela

Kako se radi o pametnom uređaju, na zaslonu su prikazane najčešće korištene opcije. Ako često pripremate hranu u pećnici jedna od najzamornijih stvari je čišćenje nakon pečenja. Samsung NV700B 6-1 DCF dolazi s pirolitičkim čišćenjem što će uvelike olakšati održavanje i dopustiti vam da se više fokusirate na pripremu hrane.

Učinkovitiji rad uz AI asistente

Par soba dalje u kupaonici, također se ušetala primjena AI-a. Iako se naoko nije puno mijenjalo u osnovnom dizajnu perilica rublja u proteklim desetljećima, ovaj nezaobilazni uređaj itekako je drugačiji u odnosu na prethodna razdoblja. Cilj proizvođača je uvijek isti, kako omogućiti savršeno čisto rublje uz što manju potrošnju. Jedan smjer je tehnologija i dizajn samih komponenti koje odrađuju posao, a drugi je nadogradnja pametnim funkcionalnostima koje će omogućiti učinkovitiji rad. Samsung AI Ecobubble i AI Wash tehnologije rade upravo to, omogućuju učinkovitije pranje rublja.

Perilica i sušilica osim što imaju AI funkcionalnosti dostupne su u više boja

Kod modela perilice kao što je Samsung WW9400B koja ima ogroman kapacitet od 11 kg, AI Ecobubble aktivirat će se kod određenih ciklusa i pri tome će AI prepoznati vrstu tkanine, stvoriti mjehuriće koji uklanjaju više prljavštine te optimizirati količinu mjehurića, vrijeme pranja rublja, temperaturu i brzinu vrtnje bubnja.

AI za svoj rad treba podatke, a što više podataka to znači i učinkovitija primjena aplikacije. Na isti način funkcionira AI Wash tehnologija pranja koristeći napredne senzre za prepoznavanje težine i mekoće tkanine te kontinuirani nadzor razine prljavštine. Na temelju tih podataka, AI Wash optimizira količinu vode i deterdženta. Istovremeno aplikacija prilagođava duljinu namakanja, ispirane te brzinu vrtnje bubnja.

U idealnoj kupaonici uz perilicu dolazi i sušilica rublja koja je kudikamo veći energetski potrošač. Zbog toga su tehnologije koje omogućuju smanjenje potrošnje kod nje još važnije. Primjer je Samsung DV9400B sušilica koja i zbog naprednih funkcionalnosti poput AI Dry i QuicDrive tehnologija ima A+++ razred energetske učinkovitosti. Tom razredu doprinose i upotrebljavanja „rashladnog sredstva“ za zagrijavanje zraka i recikliranje zraka. Sušilica je također opremljena inteligentnim sustavom senzora koji detektira količinu vlage i potom optimizira temperaturu koja je prilagođena težini i vlažnosti u sustavu. Dodatna ušteda dolazi od QuickDrive tehnologije koja tehnologijom kompresora s pretvaračem na automatski način prilagođava brzinu, a ta procjena temelji se na unutarnjoj temperaturi i svrsi njege.

Pamet, ali i dizajn

Desetljećima je televizor bio centralno mjesto svakog doma, a s dolaskom novijih generacija ta se uloga kod nekih promijenila. Bilo da je kod vaše kuće smartphone glavni uređaj ili je to i dalje televizor, kod Bespoke kućnog ekosustava povezanih pametnih uređaja nije toliko bitno. Upravljati i koristiti aplikacije za pojedine uređaje moguće je i preko mobitela, tableta ili Samsung pametnog televizora. SmartThings značajke omogućuje praćenje i upravljanje svim pametnim uređajima s jednog mjesta.

Dubina od 600 mm, ravna vrata te mogućnost odabira boja omogućuje Samsung Bespoke hladnjacima laku integraciju u prostor

Osim povezivanja svih pametnih uređaja kroz SmartThings aplikaciju, korištenje umjetne inteligencije za kuhanje, pranje rublja i niz drugih naprednih funkcionalnosti, Bespoke ekosustav puno polaže i na dizajn. To se vidi i na primjeru Samsung RB7300T hladnjaka koji dolazi sa SpaceMax tehnologijom. Kako bi se bolje uklopio u prostor ima uobičajenu dubinu od 600 mm za poravnavanje s kuhinjskim elementima, a tu su i ravna vrata. Sličnu priču ima i veći Samsung RF400TM koji predstavlja opciju s francuskim vratima i dodanom Twin Cooling Plus tehnologijom. Uvučene ručke, ravna vrata i dubina koja se uklapa u prostor omogućit će lakši smještaj u kuhinji. Uz to radi se o naprednim uređajima koji nude No Frost i Power cool odnosno Power Freeze tehnologiju za brzinsko hlađenje.