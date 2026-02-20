Croatia SEO Summit 2026: središnje ljetno okupljanje SEO stručnjaka u regiji

Dvodnevna međunarodna konferencija u Šibeniku donosi napredne SEO strategije, praktične radionice i vrhunske govornike, uz Croatia Marketing Summit koji proširuje fokus na cjelokupni digitalni rast.

Bug.hr petak, 20. veljače 2026. u 10:07

Croatia SEO Summit najambiciozniji je SEO event u Hrvatskoj i regiji, međunarodna konferencija posvećena optimizaciji za tražilice, digitalnom marketingu i strateškom rastu online poslovanja. Konferencija se održava 11. i 12. lipnja 2026. u Šibeniku (Amadria Park / Hoteli Solaris) i predstavlja središnje ljetno okupljanje međunarodne SEO zajednice u jedinstvenom okruženju hrvatske obale, s jasnim fokusom na napredne prakse, skalabilna rješenja i stvarne izazove rada na složenim web-sustavima.

Ovaj dvodnevni događaj kombinira hands-on radionice i predavanja vodećih SEO stručnjaka, praktične panele, fireside razgovore te networking sesije dizajnirane tako da sudionicima pruže konkretna rješenja za operativne i strateške izazove u optimizaciji. Program se bavi tehničkim SEO-om velikih web-projekata, upravljanjem crawl budgetom i indeksacijom, naprednim content strategijama i topical authorityjem, link buildingom u kontekstu E-E-A-T signala, kao i analitikom i interpretacijom podataka (GA4, Google Search Console, log file analiza). Posebna se pažnja posvećuje i utjecaju umjetne inteligencije na pretraživanje, SERP-ove i promjene u korisničkom ponašanju.

Radionice traju 90 minuta i fokusirane su na stvarne procese, alate i workflowe — od tehničkog crawla i strukturiranja web-arhitekture za skaliranje, preko izgradnje topic klastera i optimizacije postojećih content biblioteka, do naprednih GA4/GSC implementacija. Predavanja su koncipirana kao intenzivne, visokosignalne jedinice znanja uz Q&A, s naglaskom na donošenje odluka u uvjetima fragmentirane atribucije, kompleksnih SERP-ova i sve veće prisutnosti AI-generiranih odgovora.

Među potvrđenim govornicima nalaze se globalno prepoznata imena SEO industrije poput Lily Ray (VP of SEO Strategy & Research at Amsive Digital), Barryja Adamsa (SEO Consultant for News Publishers), Craiga Campbella (SEO Trainer and Consultant @ Craig Campbell SEO), Brodieja Clarka (Independent SEO Consultant), Ryana Robinsona (Founder @ ryrob.com), Gusa Pelogie (Indeed) te Martina Splitta (Developer Relations @ Google). Riječ je o stručnjacima koji iza sebe imaju rad na velikim i kompleksnim projektima, visokokonkurentnim nišama i međunarodnim tržištima, a na Croatia SEO Summit donose razrađene metodologije, konkretne studije slučaja i jasan uvid u smjer u kojem se SEO kao disciplina razvija.

Program konferencije strukturiran je u workshop dan (11. lipnja) i lecture dan (12. lipnja). Radionice nude duboko tehničke i praktične sesije namijenjene naprednijim korisnicima, dok predavanja i paneli otvaraju širok spektar tema s fokusom na mjerljive rezultate i primjenjive strateške okvire. Uz formalni dio, Croatia SEO Summit uključuje i neformalno umrežavanje — boat tour i after-party — čime se omogućuje ne samo razmjena znanja, nego i stvaranje vrijednih profesionalnih kontakata među ljudima koji se u praksi suočavaju sa sličnim izazovima.

Za sudjelovanje su dostupne različite razine ulaznica (White Hat, Gray Hat i Black Hat). Osnovna White Hat ulaznica uključuje pristup predavanjima, ručak, coffee breaks i networking aplikaciju; Gray Hat dodaje pristup radionicama i after-partyju; dok Black Hat paket pruža VIP pogodnosti, uključujući rezervirana mjesta, privatnu večeru s govornicima i VIP boat tour.

U sklopu konferencije, 13. lipnja 2026., održava se i Croatia Marketing Summit — sestrinska konferencija koja proširuje fokus na širi marketinški ekosustav. Ovaj jednodnevni summit okuplja stručnjake iz područja PPC oglašavanja, brendiranja, content marketinga, email marketinga, kreativnih strategija i drugih ključnih marketinških disciplina, nudeći kontekst u kojem se SEO može sagledati kao sastavni dio cjelokupne strategije rasta.

Croatia Marketing Summit doprinosi cjelovitom profesionalnom iskustvu: pojedinci i timovi koji sudjeluju u oba događaja mogu proširiti svoje kompetencije izvan SEO okvira i povezati SEO strategije s ostalim kanalima, od plaćenog oglašavanja do brenda i konverzije, stvarajući smisleniju i učinkovitiju marketinšku sinergiju.

Među govornicima na Croatia Marketing Summitu nalaze se jaka domaća i međunarodna imena David Peranić (PPC), Davor Bruketa (Branding), Igor Mladinović (Creative), Ivan Brezak Brkan (Content Marketing), Jason Barnard (SEO), Kath Pay (Email Marketing), Robert Craven (Growth Hacking) i Ton Wesseling (Conversion Rate Optimization).

Sudjelovanje na Croatia SEO Summitu i Croatia Marketing Summitu idealno je za iskusne SEO specijaliste, voditelje SEO i marketing timova, in-house i agencijske profesionalce, tehničke SEO-e, content strategije, e-commerce i growth leadove, kao i sve one koji SEO shvaćaju kao ozbiljnu disciplinu i žele ostati relevantni u industriji koja se brzo i temeljito mijenja.

