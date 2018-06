Gadgeti za vruće ljetne dane

Bliži nam se prvi dan ljeta, ali ljetne vrućine već su odavno počele. Sve to sa sobom donosi i mogućnosti za razne outdoor aktivnosti. Takve aktivnosti sa sobom povlače i korištenje prikladnih gadgeta koji će sve zajedno učiniti zanimljivijim. Izdvojit ćemo nekoliko stvari iz Cafago ponude koji aktivnosti na otvorenom i vruće ljetne dane mogu dovesti na drugu razinu.

FeiyuTech Vimbe 2 – stabilizator za smartphone kameru

Vjerojatno vam je želja kamerom zabilježiti lijepe trenutke na otvorenom, no to nosi sa sobom i problem „trešnje“ prilikom snimanja videa. Tome može pomoći jednostavan ručni stabilizator koji će amortizirati pokrete ruke i smiriti sliku. Stabilizator ima nastavak koji se spaja na smartphone (iPhone ili Android model) putem čega obavlja kontrolu fotoaparata i kamere, a tu je i mogućnost bluetooth uparivanja. Moguće ga je rotirati u 360° i ima funkciju praćenja odabranog objekta. Baterija mu traje do 5 sati.

Link: https://goo.gl/X32gGk

Cijena: 71,99 €

Kupon: L5341D

Vrijedi do: 5. srpnja 2018.

Xiaomi Mi Band 3 – sportska narukvica

Među velikim brojem sportskih narukvica na tržištu izdvojit ćemo Xiaomi Mi Band 3. Riječ je o modelu koji je vodootporan i nudi do 20 dana rada uz jedno punjenje baterije (110 mAh). Narukvica ima mogućnost praćenja osnovnih funkcija, pohranjivanja sportskih rezultata i prikazivanja notifikacija. Putem bluetootha ju je moguće povezati s gotovo svim modelima pametnih telefona.

Link: https://goo.gl/X6GuVS

Cijena: 34,99 €

Kupon: L079PB

Vrijedi do: 8. srpnja 2018.

EDIFIER W806BT – bežične bluetooth slušalice

Ove bežične slušalice premium dizajna i vrhunskog zvuka spajaju se na izvor zvuka putem bluetooha, a moguće ih je koristiti i žično uz priloženi audio kabel. Inače, slušalice imaju ogromnu bateriju kapaciteta 1200 mAh što je dostatno za 70 sati slušanja glazbe, odnosno 800 sati standby moda. Tu je i ugrađen mikrofon za handfree pozive.

Link: https://goo.gl/uyUU2v

Cijena: 26,16 €

Kupon: L3273VB

Vrijedi do: 15. srpnja 2018.

Xiaomi Mijia VH – prijenosni ventilator

Vrući dani pred nama zasigurno nose i probleme s nesnosnom vrućinom i toplinskim valovima. Dok ste vani, umjesto lepeze pomoći vam može i mini pametni ventilator. Ovaj Xiaomijev ventilator ima tri brzine, ultra tih rad i ugrađenu punjivu bateriju. Dolazi u zelenoj, plavoj i narančastoj boji.

Link: https://goo.gl/yxE8jr

Cijena: 10,99 €

Kupon: L024PA1

Vrijedi do: 12. srpnja 2018.