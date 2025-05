Karijera developera u AI doba

Približava nam se .debug 2025, naša najveća konferencija, pa smo lipanjsku temu broja posvetili developerima, što je postao naš svojevrsni standard u ovo doba godine. Autor je neumorni Tomislav Tipurić, koji je stalno na terenu (korekcije vlastitog teksta, priređenog za objavu, obavio je dok se nalazio u New Yorku), ali ima nevjerojatnu energiju i silno nam pomaže u vezi organizacije .debuga (gdje će biti i predavač).

Burna su vremena, ni informatičar nije više lako biti... O karijeri IT-jevaca raznih profila piše Tomislav: "IT struka izgradila je ovo doba, a inovatori u definirajućoj tehnologiji uvijek su oni koji grade budućnost. I izgradili su ju – i sada im govore da više nisu potrebni. Kakav obrat! Vjerujemo da ste imali priliku slušati o tome kako će developere, inženjere, ove ili one profesije, zamijeniti botovi, agenti ili kraće, AI. Gotovo je – IT-jevci su bili nedodirljivi u svim transformacijama posljednjih godina, sada je red na njima da se boje za svoj posao. No, je li to zaista tako? Jesu li IT-jevci bili dosad uistinu pošteđeni promjena koje je donijela tehnologija? I ako jesu, trebaju li se sada bojati za svoj opstanak?". Mnogo je upitnika, a odgovori se nalaze u – temi broja!

Standardnu seriju recenzija novog hardvera otvaramo potpuno nestandardnim, mega opširnim, testom laptopa Apple MacBook Air M4. Prvo, iznimno rijetko imamo priliku testirati Appleova računala, a drugo, ovaj MacBook doista je vrlo zanimljiv prijenosnik. Nedavno sam, privatno, upitan za savjet koji laptop kupiti iz Appleove ponude, uzeti li neki od starijih modela s nižom cijenom? Nakon konzultacija s kolegama koji prate sve u vezi Appleovih hardversko-softverskih računalnih produkata, istražujući osvrte drugih recenzenata, predložio sam upravo to računalo. Može se proći jeftinije s nekim od starijih Air modela, ali M4 u stvari je best buy kada se usporedi s debelo skupljim modelima iz serije Pro.

Od niza zanimljivih ostalih uređaja recenziranih u ovom broju, spomenuo bih barem: grafičku karticu s integriranim vodenim hlađenjem Gigabyte Aorus GeForce RTX 5080 Xtreme Waterforce 16G, izvrstan headset Corsair Void Wireless v2, prilagodljivo kućište vrhunske kvalitete Montech King 95 Pro, jeftin, a iznimno učinkovit hladnjak za procesor Thermalright Peerless Assassin 120…

Prošli mjesec najavio sam vam seriju posebnih priloga, odnosno, kako ti "posebni" postaju "redovni", pa smo tako i ovaj mjesec priredili jedan potpuno novi prilog, ovaj put ispunjen uređajima koji se koriste na otvorenom, bilo u pokretu, bilo statično. Nismo se mogli dogovoriti u vezi naziva priloga – Outdoor ili Outdoors (pola redakcije bilo je za prvu, a pola za drugu opciju), pa smo ga inovativno nazvali "Bugout". Šarolik je to pregled sveg i svačeg, miks kratkih informacija i opširnijih prikaza. Svakako štivo zanimljivo barem za prelistavanje, ali i za otkrivanje ponečeg korisnog.

Cjeloviti sadržaj Buga 391 potražite na ovoj stranici.

Novi broj Buga dostupan je od danas na kioscima, kao i u digitalnoj verziji na našem webu.