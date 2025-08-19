Gigabyte nagrađuje domaće kupce RTX-a 5070 Steam vaučerima

Svi koji kupe neki model RTX-a 5070 od 18. kolovoza pa do 14. rujna, ostvaruju pravo na Steam vaučer u vrijednosti do 50 eura

Gigabyte je pokrenuo novu promotivnu kampanju u Hrvatskoj, Sloveniji i Srbiji kojom nagrađuje kupce odabranih grafičkih kartica GeForce RTX 5070. Svaki kupac, ovisno o kupljenom modelu, ostvaruje pravo na Steam vaučer u vrijednosti od 20 do 50 eura.

Promocija vrijedi za kupovine obavljene između 18. kolovoza i 14. rujna 2025., dok je prijave moguće podnijeti od 1. do 30. rujna 2025. putem Gigabyteove stranice za AORUS članove. Nakon registracije i učitavanja računa te serijskog broja proizvoda, kod će kupcima biti poslan na e-mail u roku od četiri do šest tjedana.

Iznosi vaučera raspoređeni su po modelima grafičkih kartica:

20€ za GeForce RTX 5070 WINDFORCE OC SFF 12G

30€ za GeForce RTX 5070 EAGLE OC ICE SFF 12G i GeForce RTX 5070 EAGLE OC SFF 12G

40€ za GeForce RTX 5070 AERO OC 12G i GeForce RTX 5070 GAMING OC 12G

50€ za AORUS GeForce RTX 5070 Master 12G

Promocija vrijedi samo za privatne korisnike, a svaka osoba može ostvariti najviše jednu prijavu. Više informacija dostupno je na ovoj poveznici.