GoodOffer24.com nudi Windows 10 Pro aktivacijski ključ za samo 11,47 eura

GoodOffer24.com nudi 30% popusta na već ionako niske cijene softverskih aktivacijskih ključeva - Windows 10 Pro 11,47 €, Office 2019 Pro Plus 36,39 €, Office 2016 Pro Plus 32,19 €

Zakoračili smo u novu 2021. godinu, a kako bi vam početak godine ostao u dobrom sjećanju, opskrbite se izuzetno povoljnim originalnim softverom i nadogradite vlastito računalo - GoodOffer24.com nudi Windows ili Office po super cijenama. Ne zaboravite prilikom narudžbe upisati promo kod HR30 kako biste dobili dodatnih 30% popusta na istaknute cijene.

Izbor iz ponude na GoodOffer24.com (promo kod HR30)

Kako kupiti softver? Pogledajte na primjeru za Windows 10 Pro

Kao prvo, odaberite željeni proizvod i kliknite na „Add to Cart“ ili "Buy Now" ako je to sve što želite kupiti:

U sljedećem koraku posjetite košaricu s odabranim proizvodima, unesite kod za popust „HR30“ i kliknite „Apply Coupon“.

Nakon potvrde cijena će se umanjiti za 30%.

Nakon svega, jednostavno kliknite na „Proceed to Checkout“ i odaberite željeno sredstvo plaćanja. GoodOffer24 podržava i PayPal kao način plaćanja, što vam toplo preporučamo iz sigurnosnih razloga. Aktivacijski ključ će vam stići e-mailom.

Skinite svježu instalaciju softvera sa službenih stranica i instalirajte je (Microsoft Windows 10 Professional - Download Link). Nakon instalacije aktivirajte softver pomoću aktivacijskog ključa kojeg ste kupili i dobili na e-mail.



Jednostavna i povoljna kupnja

GoodOffer24.com je brzorastuća online platforma koja prodaje softverske licence, aktivacijske ključeve za video igre i ostalo, a sve po nevjerojatnim cijenama. S preko 10 godina iskustva i vrlo pozitivnim povratnim informacijama od strane korisnika, GoodOffer24 blista na tržištu nudeći najkonkurentnije cijene.

Više na: www.GoodOffer24.com

Korisnička podrška: info@goodoffer24.com

Napomena: Ova objava označena je kao oglasni članak, a za sadržaj oglasnih poruka odgovoran je isključivo oglašivač. Za eventualnu pomoć pri kupnji i bilo kakva pitanja o proizvodu obratite se izravno trgovcu.