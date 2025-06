Dreame T30 nudi snagu klasičnih usisavača u bežičnom i pametnom izdanju

Dreame T30 usisavač je koji spaja visoke performanse, pametne funkcije i korisnički prilagođen dizajn, a sve s ciljem da se čišćenje učini bržim, učinkovitim i manje napornim. Ako ovo zvuči kao nešto što bi vam se moglo svidjeti, onda je zasigurno dobra vijest da je ovaj štapni usisavač snižen do kraja mjeseca u Linksu i da ga se može kupiti za 219,99 eura.

No, toliko o dobrim ponudama, recimo još nešto o usisavaču. Pogoni ga motor od 550 W koji postiže brzinu do 150.000 okretaja u minuti, generirajući do 190 AW usisne snage i 27 kPa usisnog kapaciteta. Takve brojke omogućuju da s lakoćom uklanja finu prašinu, krupnije nečistoće te dlake kućnih ljubimaca, neovisno o toma nalazili se oni na tvrdim podovima ili tepisima.

Dreame T30 koristi 5-slojni sustav filtracije koji hvata do 99,6 posto čestica veličine do 0,3 mikrona, čime značajno doprinosi kvaliteti zraka u prostoru, osobito korisno za osobe s alergijama.

Posebno korisna je i značajka automatskog načina rada u kojoj Dreame T30 koristi senzore za detekciju količine prašine i samostalno prilagođava razinu usisavanja, čime se optimizira potrošnja baterije i poboljšava učinkovitost čišćenja bez potrebe za ručnim podešavanjem. Osim toga, usisavač dolazi i s LED osvijetljenom ravnom četkom koja poboljšava vidljivost u tamnijim dijelovima prostora, što je uvijek korisno za imati.

Vjerojatno najvažnija stvar kod bežičnih usisavača je autonomija pa istaknimo da Dreame T30 ima odvojivu litij-ionsku bateriju kapaciteta 2.900 mAh koja omogućuje do 90 minuta rada u eco načinu. Iako ej to i više nego dovoljno za temeljito čišćenje većih stanova ili kuća, dobra je stvar i što je moguća brza izmjena baterije.

Od ostalih značajki, na LCD zaslonu u boji korisnici mogu u stvarnom vremenu pratiti preostalu razinu baterije, postavke usisavanja, upozorenja na pogreške i povijest čišćenja, a prikazuje se i razina koncentracije prašine.