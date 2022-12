Hrvatska u polufinalu, kupci na iglama

Ako ste u Instaru kupili bilo koji laptop ili više njih u periodu od 10.10. do 5.11., Instar vam vraća 50% iznosa za svaki laptop ako hrvatska reprezentacija osvoji Svjetsko nogometno prvenstvo

Polako ulazimo u finale nogometnog ludila, Svjetsko prvenstvo u Katru bliži se kraju. Hrvatska reprezentacija je opet u 4 najbolje ekipe svijeta, polufinale je izborila maestralnom izvedbom protiv moćne ekipe Brazila!

U početku je malo tko očekivao da će Hrvatska pobijediti favorite cijelog svijeta, Brazilce, no kad su došli penali, naša reprezentacija je još jednom pokazala da im venama teče prava vatra!

Instar vas nagrađuje s laptopima u pola cijene za pobjedu Hrvatske na Svjetskom nogometnom prvenstvu

Instar Tehno Center se također pridružio nogometnoj groznici. Da vas podsjetimo, ako ste u Instaru kupili bilo koji laptop ili više njih u periodu od 10.10. do 5.11., Instar vam vraća 50% iznosa za svaki laptop ako hrvatska reprezentacija osvoji Svjetsko nogometno prvenstvo u Katru. S obzirom na to da smo dogurali do polufinala s Argentinom, nadamo se da ste i vi među tim sretnicima koji nisu propustili ovu nevjerojatnu ponudu! Prema dosad prikazanoj igri, čini se da nam je finale nadohvat ruke, a samim time i povrat novca svim sretnim kupcima prijenosnih računala.

Ako naši odnesu naslov kući, vi možete tih 50% povrata za laptope iskoristiti za pošteno slavlje

Postoji li bolji način da pokažete podršku našim Vatrenima i uživate u uzbuđenju Svjetskog prvenstva? Svi jedva čekamo nastavak euforije, a Instar vas prvi nagrađuje ako odemo do samog kraja. Stoga, udobno se smjestite, uživajte i bodrite naše kad je najpotrebnije! Dajte nam te Francuze da se igramo…

Instar Techno Center – kvaliteta i performanse bez kompromisa.