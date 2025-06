Instar lansirao Summer Tech Market: Ovog ljeta uživajte u tehnologiji uz popuste do 30%

Summer Tech Market nije samo sezonska ponuda – to je poziv da svoje ljeto unaprijedite vrhunskim uređajima, uz odlične cijene i bez kompromisa na kvaliteti

Ljeto je savršeno vrijeme za osvježenje - ne samo garderobe, već i tehnološkog arsenala. Upravo zato Instar Centar pokreće Summer Tech Market, veliku sezonsku kampanju koja donosi popuste do čak 30% na vrhunske uređaje! Ponuda vrijedi do 15. srpnja 2025. ili do isteka ograničenih zaliha, a dostupna je u Instar poslovnicama i putem webshopa.

Ovog ljeta nema čekanja na Crni petak - jer popusti već stižu! U fokusu su laptopi, stolna računala, mobiteli, oprema za gaming, pametni kućni uređaji i mnoštvo dodataka koji čine svakodnevicu lakšom, bržom i zabavnijom. Instar se i ove godine pobrinuo da ponuda bude raznolika i dostupna svima, bez obzira kupujete li za posao, školu, igru ili kućanstvo. Ljubitelje Apple proizvoda razveselit će nova generacija MacBook Air modela s M4 procesorom, a Instar gaming računala će oduševiti gaming entuzijaste.

Posebno mjesto u zauzima gaming oprema. Konzole, kontroleri, podloge, tipkovnice i slušalice snižene su kako bi svi gameri mogli uživati u punom iskustvu igranja. U ponudi su i atraktivne gaming stolice koje osiguravaju udobnost i potpunu koncentraciju za vrijeme dugih sesija.

Za one koji vole pametne i praktične dodatke u domu, tu su pametni kućni uređaji – uključujući senzore, pametne žarulje i druge smart gadgete koji unose dašak moderne tehnologije u svaki kutak doma. Mali kućni pomoćnici za kuhanje i čišćenje će vam osloboditi više vremena za bitnije stvari, a beauty aparati pomoći da bolje izgledate i da se bolje osjećate. Osim toga, u ponudi su pametni telefoni i satovi renomiranih proizvođača koji prate aktivan stil života.

Instar Centar dodatno olakšava kupnju jer plaćanje je moguće do 24 rate bez kamata putem Premium Visa PBZ i Diners Club Erste kartica. Dostava je brza i fleksibilna, uz opciju isporuke na kućnu adresu ili korištenjem BOX NOW paketa. Klikni & Preuzmi je opcija besplatne dostave i preuzimanje u jednoj od poslovnica u Zagrebu, Rijeci i Splitu.

Summer Tech Market nije samo sezonska ponuda – to je poziv da svoje ljeto unaprijedite vrhunskim uređajima, uz odlične cijene i bez kompromisa na kvaliteti. Bilo da tražite opremu za posao, gadgete za putovanja ili nagrađujete svoje odlikaše za izvrstan uspjeh u školskoj godini na izmaku, sada je pravo vrijeme da iskoristite ovu priliku.

Posjetite najbliži Instar store ili naručite online putem webshopa jer najbolja tehnologija ovog ljeta dolazi s popustom. Vidimo se u Instaru!

Instar Centar – kvaliteta i performanse bez kompromisa.