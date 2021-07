Huawei Watch 3 serija može izdržati do 21 dan sa samo jednim punjenjem

Stalno punjenje svih naših elektroničkih uređaja postalo je ritual digitalne ere. Iako je to gotovo podsvjesna radnja, s vremena na vrijeme ipak se nađemo s ispražnjenim pametnim telefonom ili laptopom. To bi moglo biti posebno frustrirajuće s pametnim satom no, s novom Huawei Watch 3 serijom ne trebate brinuti. Zahvaljujući patentiranoj dual-core tehnologiji, Huawei Watch 3 Pro može izdržati i do tri tjedna. Osim toga, ako je potrebno, sat se može napuniti u roku od nekoliko minuta.

Ostanite povezani do 3 tjedna!

Vikend izvan grada ili dug dan ispunjen sastancima i putovanjem na posao. Mnogi od nas našli su se u situaciji kada su za napajanje svojih uređaja morali nositi punjač ili powerbank. Za dobre performanse potrebna je velika potrošnja energije. Snažni procesor, istovremeno otvoreno mnogo aplikacija, funkcionalnosti povezivanja i svijetli zaslon – sve to jako troši bateriju. Sve su to željene funkcije koje se očekuju od vrhunskog pametnog sata, međutim, ove funkcionalnosti troše i jako puno energije pa u prosjeku tipični satovi izdrže tek nekoliko sati bez punjenja. Srećom, Huawei nudi uređaj s kojim ćete biti povezani na najpraktičniji način - bez previše brige o razini baterije kada napuštate kuću.

Huawei Watch 3 podržava do 3 dana trajanja baterije u pametnom načinu rada i do 14 dana u režimu izuzetno dugog trajanja baterije, dok Huawei Watch 3 Pro može postići do 5 dana duljeg trajanja baterije u pametnom načinu rada i zapanjujući broj od 21 dana u ultra dugom načinu rada baterije. Zahvaljujući ovom nevjerojatnom postignuću, možemo se kretati bez nošenja punjača i prijenosnih baterija koje nepotrebno zauzimaju prostor u našim torbama ili džepovima.

Huawei Watch 3 seriju možete koristiti tijekom cijeloga dana, bez prekida i bez straha da ćete iznenada ostati bez baterije. Zahvaljujući dvostrukom načinu rada, Huawei Watch 3 serija lako prilagođava svoje performanse potrebama svojih korisnika. Bez obzira trenirate li, spavate ili se družite s prijateljima, uz Huawei Watch 3 uvijek ćete ostati povezani. Većina nas želi svako jutro imati napunjen uređaj i zato će se odlučiti za punjenje pametnog sata tijekom noći. Uz dugotrajnu bateriju sata Watch 3 moguće je detaljno izmjeriti kvalitetu spavanja i još uvijek imati dovoljno baterije za dan pred vama.

Dva srca i 2 načina rada

Zanimljivo je kako Huawei Watch 3 uspijeva održati tako dugo trajanje baterije, zar ne? Srce svakog uređaja je procesor. Odgovoran je za sav rad visokotehnoloških uređaja. Kako bi postigao savršenu ravnotežu između performansi i trajanja baterije, Huawei je patentirao dual-core tehnologiju koja je prvi put primijenjena u Huawei Watch GT seriji. Ukratko - Huawei Watch 3 serija ima dva srca.

Obje jezgre istovremeno napajaju zaslon i međusobno dijele posao kako bi uštedjele što energije. Jedna od njih odgovorna je za sve senzore i pozadinski rad uređaja, dok se druga aktivira kada korisnik aktivno koristi sat.

Ovo neprimjetno prebacivanje jezgri osigurava prilagođavanje sata radnom stilu korisnika. To omogućuje i puno duže korištenje u usporedbi s uređajem s jednojezgrenim procesorom. Zahvaljujući tome, pametni sat moguće je koristiti 24 sata dnevno, a uređaj je spreman za kontinuirano mjerenje broja otkucaja srca i obrazaca spavanja, čak i u standby načinu rada. Tehnologija pruža visoke performanse uz malu potrošnju baterije, a sve je prilagođeno potrebama potrošača i njihovom načinu korištenja.

Podijelite svoju snagu

Bežično punjenje postoji više od 100 godina, ali njegova upotreba na uređajima poput pametnih telefona dala mu je novi život. To je vrlo praktično rješenje, jer za punjenje ne zahtijeva nikakve kabele. Ova vam tehnologija ne omogućuje samo punjenje pametnog telefona, već i prijenos struje s jednog uređaja na drugi.

Huaweijeva tehnologija bežičnog punjenja omogućuje Watch 3 satovima punjenje do 20% za 10 minuta, što daje oko 15 sati rada u izuzetno dugom načinu rada baterije. To znači da sat trebate samo kratko priključiti na punjenje ujutro prije nego što izađete iz kuće, i više taj dan ne trebate brinuti o tome hoće li se baterija potrošiti ili ne. Huawei Watch 3 može se koristiti i u obrnutom načinu bežičnog punjenja. Kad pametni sat ostane bez struje, jednostavno prislonite pametni telefon na sat i dodajte mu malo energije koja nedostaje. Na ovaj način možete podijeliti energiju između svojih uređaja ili pomoći prijatelju kad se njegov pametni telefon isprazni.

Huawei Watch 3 postavlja novi standard za trajanje baterije pametnih satova u portfelju kompanije. Uz duži vijek trajanja uređaja s pionirskom dual core tehnologijom koju je razvio Huawei korisnici uvijek ostaju povezani. A budući da je Huawei Watch 3 seriju lako upariti sa svim pametnim telefonima, bez obzira na to koji ih operativni sustav pokreće, ne trebate tražiti dalje

Prednaručite Huawei Watch 3 i na dar vam stižu Free Buds 4i slušalice

Posebna ponuda čeka sve kupce koji prednaruče uređaj iz Watch 3 serije – FreeBuds 4i slušalice na dar. U ponudi prednarudžbe su Huawei Watch 3 u Active izdanju koji dolazi s crnim remenom te Huawei Watch 3 Pro, classic edition s kožnim, smeđim remenom. Proučite sve detaljnije na Huawei Watch 3 stranici za korisnike, a sve o prednarudžbi saznajte na linku u nastavku i uživajte u odličnoj ponudi uz vrijedan dar. Huawei Watch 3 dolazi na tržište uz preporučenu maloprodajnu cijenu od 2999 HRK, a Huawei Watch 3 Pro po cijeni od 3399 HRK. Dok traje prednarudžba kupci dobivaju na dar Huawei FreeBuds 4i slušalice u bijeloj boji vrijednosti 599 HRK.